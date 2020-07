EP požaduje zmeny v návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ

Brusel 23. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) požaduje zmeny v návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie, na ktorom sa dohodli členské štáty.



EP vo štvrtok odhlasoval rezolúciu výraznou väčšinou 465 k 150. Varuje v nej, že poslanci rozpočet neschvália, ak by mali hlasovať o aktuálnom návrhu, a požaduje rokovania o jeho zlepšení.



Európski lídri sa štyri dni a noci hádali na samite, ktorý mal pôvodne trvať dva dni, o podobe nového 7-ročného rozpočtu v celkovom objeme 1,074 bilióna eur a fonde obnovy po koronakríze v objeme 750 miliárd eur, až sa nakoniec v utorok (21. 7.) dohodli.



Európskej komisii (EK) rovnako ako mnohým poslancom EP sa však nepáčilo, že mnoho ich priorít sa škrtlo a niektoré výdavky boli presunuté do plánu obnovy. Aj keď väčšina lídrov oslavovala dohodu o rozpočte a fonde obnovy za historickú, ukázalo sa, že poslanci všetkých siedmych politických skupín v EP sú voči návrhu rozpočtu kritickí.



Podľa šéfa Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá je najväčšou politickou frakciou v EP, Manfreda Webera, parlament nie je pripravený akceptovať aktuálny návrh rozpočtu. Ako dôvod uviedol napríklad dramatické škrty v zdravotníctve, čo je podľa neho v čase pandémie koronavírusu "neuveriteľné". Ďalšie škrty sa týkajú inovácií či obrany, dodal.



Ďalším problémom je jasné definovanie, akým spôsobom majú byť výdavky EÚ naviazané na dodržovanie práva, povedal Weber. Lídri EÚ to v uplynulých dňoch totiž interpretovali výrazne odlišne. Zatiaľ čo francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdil, že podmienkou čerpania peňazí z rozpočtu je dodržovanie práva, maďarský premiér Viktor Orbán tvrdil, že žiadna takáto podmienka neexistuje.



Španielska poslankyňa Iratxe García Pérez, ktorá šéfuje druhej najväčšej frakcii Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov, uviedla, že socialisti nepodporia návrh, ktorý počíta so škrtmi v programoch orientovaných na budúcnosť.



K aktuálnemu návrhu rozpočtu sa vyjadrili kriticky šéfovia všetkých politických skupín.



"Príliš časté lipnutie na národných záujmoch a pozíciách ohrozuje dosiahnutie spoločných riešení vo všeobecnom záujme," uvádza sa v rezolúcii: EP takisto varoval lídrov EÚ, že "nedokázali vyriešiť" problém, ako sa z rozpočtu zaplatia pôžičky na financovanie fondu obnovy.