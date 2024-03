EP predĺžil kroky na liberalizáciu obchodu s Moldavskom a Ukrajinou

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili obnovenie opatrení na liberalizáciu obchodu pre Moldavsko a upravili návrh o Ukrajine, aby sa posilnili záruky pre poľnohospodárov v EÚ.



Za zmenu a doplnenie návrhu Európskej komisie na pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský poľnohospodársky vývoz do EÚ na ďalší rok, od 6. júna 2024 do 5. júna 2025, zahlasovalo 347 poslancov, 117 bolo proti a 99 sa hlasovania zdržalo.



Poslanci správu vrátili späť Výboru EP pre medzinárodný obchod, ktorý začne rokovania s členskými štátmi (Rada EÚ).



Právne predpisy dávajú eurokomisii právomoc rýchlo konať a zaviesť všetky potrebné opatrenia, ak by došlo k výraznému narušeniu trhu EÚ alebo trhov jednej alebo viacerých krajín EÚ v dôsledku dovozu z Ukrajiny, vrátane núdzovej brzdy pre obzvlášť citlivé poľnohospodárske výrobky.



Poslanci hlasovali za zmenu a doplnenie návrhu tak, aby obsahoval viac citlivých produktov a širší referenčný rámec na výpočet priemerných objemov.



Liberalizačné opatrenia sú podmienené rešpektovaním demokratických princípov, ľudských práv, zásad právneho štátu zo strany Ukrajiny a jej trvalým úsilím v boji proti korupcii a organizovanému zločinu.



V samostatnom hlasovaní sa 459 poslancov vyslovilo za to, aby všetky zostávajúce clá na dovoz z Moldavska boli pozastavené na ďalší rok. Proti tomu bolo 65 poslancov a 57 sa zdržalo hlasovania.



EP pripomenul, že vojenská agresia Ruska proti Ukrajine tvrdo zasiahla aj Moldavsko, ktoré sa vo veľkej miere spolieha na ukrajinské tranzitné trasy a infraštruktúru pre svoj vlastný vývoz. Opatrenia na liberalizáciu obchodu umožnili Moldavsku presmerovať časť svojho obchodu so zvyškom sveta cez EÚ. Väčšina moldavského vývozu už využíva bezcolný prístup na trh EÚ podľa dohody o pridružení.



Opatrenia týkajúce sa Moldavska ešte musia formálne schváliť vlády EÚ. Nové nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite po skončení platnosti súčasného nariadenia, 5. júna pre Ukrajinu a 24. júla pre Moldavsko.