Europarlament predĺžil opatrenia na pomoc sektoru dopravy

Brusel 11. februára (TASR) – Európsky parlament (EP) vo štvrtok upravil pravidlá využívania letiskových prevádzkových intervalov a umožnil predĺžiť platnosť niektorých dokladov v snahe pomôcť sektoru dopravy a vodičom počas pandémie nového koronavírusu.



Poslanci EP v marci 2020 schválili pozastavenie platnosti pravidla o strate nevyužívaných letiskových prevádzkových intervalov (slotov) s cieľom obmedziť počas pandémie takzvané lety duchov. Letecké spoločnosti tak nemuseli čeliť hrozbe straty vzletových a pristávacích prevádzkových intervalov, ktoré aktuálne nevyužívajú.



Platnosť tejto výnimky vyprší 27. marca a preto sa poslanci - v snahe pomôcť odvetviu leteckej dopravy a poskytnúť leteckým spoločnostiam právnu istotu - v dostatočnom časovom predstihu rozhodli o dočasnej úprave uplatňovania všeobecného pravidla o leteckých slotoch.



Nová právna úprava, za ktorú hlasovalo 683 poslancov, traja boli proti a štyria sa zdržali hlasovania, znamená, že letecké spoločnosti by si mali udržať vzletové a pristávacie intervaly aj počas zimnej sezóny 2021 - 2022. Avšak za predpokladu, že ich počas tohtoročnej letnej sezóny budú využívať aspoň na 50 %.



Pred pandémiou hrozila leteckým spoločnostiam strata prevádzkových intervalov, ak ich nevyužívali aspoň na 80 %.



Európska komisia navyše získa právomoc predĺžiť platnosť upraveného pravidla aj na ďalšie sezóny a zároveň nastaviť minimálnu mieru využívania prevádzkových intervalov podľa potreby v rozmedzí 30 % až 70 %. To znamená, že exekutíva EÚ bude schopná okamžite zareagovať na meniacu sa intenzitu leteckej prevádzky počas pandémie.



EP v správe pre médiá spresnil, že podľa najnovšej prognózy organizácie Eurocontrol by mal objem leteckej prevádzky v Únii dosiahnuť tento rok približne polovicu úrovne minulého roka.



Poslanci v ďalšom hlasovaní umožnili členským štátom EÚ opätovne predĺžiť platnosť určitých dokladov vrátane osvedčení, protokolov a licencií a odložiť isté pravidelné kontroly, školenia či výcviky, ktoré sú za normálnych okolností v odvetví dopravy (na základe pätnástich odlišných súborov pravidiel) nevyhnutné.



Dôvodom sú súčasné prísne hygienické požiadavky, ktoré môžu sťažiť proces obnovy vodičského oprávnenia, kontrolu technickej spôsobilosti vozidla či posúdenie bezpečnosti prístavu. Nové pravidlá umožnia predĺžiť platnosť dokumentov, ktoré mali byť obnovené v období medzi 1. septembrom 2020 a 30. júnom 2021, o ďalších desať mesiacov.



Obe nariadenia pred ich vstupom do platnosti ešte musia odobriť aj ministri členských štátov (Rada EÚ).