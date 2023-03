EP prijal cieľ pre záchyt uhlíka, zvyšuje klimatické ambície do 2030

Štrasburg 14. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili revíziu nariadenia o využívaní pôdy, zmene vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF), v ktorej sa navrhuje zvýšenie prirodzeného záchytu uhlíka, vďaka čomu by sa EÚ mohla do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.



Za predpis, ktorý v EÚ zvýši záchyt CO2 pri využívaní pôdy a lesnom hospodárstve, a umožní tak znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ v roku 2030 až o 57 % v porovnaní s rokom 1990, zahlasovalo 479 poslancov, 97 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania.



Výsledkom by malo byť aj zvýšenie biologickej rozmanitosti v súlade s Európskou zelenou dohodou.



Cieľ EÚ do roku 2030 pre čisté odstránené emisie skleníkových plynov v sektore využívania pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva sa bude pohybovať na úrovni 310 miliónov ton ekvivalentu CO2, čo je približne o 15 % viac ako v súčasnosti. To by znamenalo zníženie emisií v celej EÚ do roku 2030 o približne 57 %, namiesto 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.



Všetky členské štáty budú mať vnútroštátne záväzné ciele na obdobie do roku 2030 týkajúce sa emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania v sektore LULUCF, vychádzajúc z aktuálnych úrovní odstraňovania. Súčasné pravidlá zostanú v platnosti do roku 2025.



Členské štáty budú musieť v tomto období zabezpečiť, aby emisie v sektore LULUCF neprekročili zachytené množstvo. Od roku 2026 sa záväzné ročné ciele krajín EÚ nahradia štvorročným rozpočtom na obdobie 2026 – 2029.



Štáty EÚ môžu nakupovať alebo predávať kredity za odstraňovanie emisií, ktoré im boli pridelené podľa nariadenia o LULUCF a nariadenia o spoločnom úsilí, aby sa im tak podarilo dosiahnuť stanovené ciele. V prípade prírodných katastrof, ako sú lesné požiare, zaručí členským štátom kompenzáciu osobitný mechanizmus flexibility.



Zlepší sa tiež monitorovanie, podávanie správ a overovanie emisií a odstraňovania uhlíka, čo umožní krajinám EÚ presnejšie sledovať pokrok pri dosahovaní svojich cieľov. Na tento účel sa budú viac využívať geografické údaje a údaje diaľkového snímania.



Ak krajiny EÚ nedosiahnu dostatočný pokrok, budú musieť prijať nápravné opatrenia. Nedodržanie pravidiel bude sankcionované - 108 % emisií skleníkových plynov nad rámec rozpočtu tejto krajiny na roky 2026 – 2029 bude pripočítaných k jej cieľu na rok 2030.



Komisia predloží správu o pokroku najneskôr šesť mesiacov po prvom globálnom hodnotení podľa parížskej dohody, aby sa zabezpečilo splnenie cieľov EÚ.



Text nariadenia musí ešte formálne schváliť Rada EÚ (ministri členských krajín). Do platnosti vstúpi 20 dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.



Revidované predpisy o zmene, využívaní a obhospodarovaní pôdy a lesov (LULUCF) sú súčasťou balíka "Fit for 55 v roku 2030" - ide o plán EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)