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EP prijal nové pravidlá pre udržateľnejší automobilový priemysel EÚ
Plasty používané v každom novom type vozidla budú musieť obsahovať minimálne 15 % recyklovaných plastov do šiestich rokov a 25 % do desiatich rokov.
Autor TASR
Štrasburg 18. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok s konečnou platnosťou schválili nové pravidlá EÚ týkajúce sa obehovosti, ktoré sa vzťahujú na celý životný cyklus vozidla - od návrhu po spracovanie na konci životnosti. Za dohodu, ktorú koncom roka 2025 dosiahli vyjednávači EP a členských krajín (Rada EÚ), zahlasovalo 437 poslancov, 112 bolo proti a 20 sa zdržalo hlasovania. Podľa nových pravidiel musia byť všetky nové vozidlá navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduché odstránenie čo najväčšieho počtu častí a komponentov.
Plasty používané v každom novom type vozidla budú musieť obsahovať minimálne 15 % recyklovaných plastov do šiestich rokov a 25 % do desiatich rokov. Minimálne 20 % tohto recyklovaného plastu musí pochádzať z materiálov zhodnotených z vozidiel po dobe životnosti alebo použitých častí (uzavretý recyklačný cyklus). Na základe štúdií uskutočniteľnosti bude môcť Európska komisia (EK) v budúcnosti zaviesť ciele pre iné materiály, ako je recyklovaná oceľ, hliník, horčík a kritické suroviny.
Pri predaji ojazdeného vozidla sa od podnikov (na rozdiel od súkromných osôb) bude vyžadovať posúdenie, či nejde o vozidlo po dobe životnosti alebo či majú platné osvedčenie o technickej kontrole. Aby sa predišlo zbytočnému zaťaženiu občanov, transakcie medzi súkromnými osobami si budú vyžadovať len jeden z týchto dvoch dokumentov, ak sa auto vyhlási za vozidlo s celkovou hospodárskou stratou alebo ak sa predaj uskutoční prostredníctvom online platformy.
Tri roky po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel sa zavedie rozšírená zodpovednosť výrobcov, čiže výrobcovia budú musieť pokryť náklady na zber a spracovanie vozidiel, ktoré dosiahli štádium konca životnosti kdekoľvek v EÚ. S cieľom riešiť problém „chýbajúcich vozidiel“ a zabrániť nezákonnému zaobchádzaniu a demontáži sa novým zákonom zakazuje vývoz vozidiel, ktoré boli vyhlásené za nespôsobilé na cestnú premávku - toto opatrenie sa začne uplatňovať až päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.
Po schválení nových pravidiel europarlamentom musí toto nariadenie formálne odobriť aj Rada EÚ predtým, ako nadobudne účinnosť a začne sa uplatňovať o 24 mesiacov neskôr.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Plasty používané v každom novom type vozidla budú musieť obsahovať minimálne 15 % recyklovaných plastov do šiestich rokov a 25 % do desiatich rokov. Minimálne 20 % tohto recyklovaného plastu musí pochádzať z materiálov zhodnotených z vozidiel po dobe životnosti alebo použitých častí (uzavretý recyklačný cyklus). Na základe štúdií uskutočniteľnosti bude môcť Európska komisia (EK) v budúcnosti zaviesť ciele pre iné materiály, ako je recyklovaná oceľ, hliník, horčík a kritické suroviny.
Pri predaji ojazdeného vozidla sa od podnikov (na rozdiel od súkromných osôb) bude vyžadovať posúdenie, či nejde o vozidlo po dobe životnosti alebo či majú platné osvedčenie o technickej kontrole. Aby sa predišlo zbytočnému zaťaženiu občanov, transakcie medzi súkromnými osobami si budú vyžadovať len jeden z týchto dvoch dokumentov, ak sa auto vyhlási za vozidlo s celkovou hospodárskou stratou alebo ak sa predaj uskutoční prostredníctvom online platformy.
Tri roky po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel sa zavedie rozšírená zodpovednosť výrobcov, čiže výrobcovia budú musieť pokryť náklady na zber a spracovanie vozidiel, ktoré dosiahli štádium konca životnosti kdekoľvek v EÚ. S cieľom riešiť problém „chýbajúcich vozidiel“ a zabrániť nezákonnému zaobchádzaniu a demontáži sa novým zákonom zakazuje vývoz vozidiel, ktoré boli vyhlásené za nespôsobilé na cestnú premávku - toto opatrenie sa začne uplatňovať až päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.
Po schválení nových pravidiel europarlamentom musí toto nariadenie formálne odobriť aj Rada EÚ predtým, ako nadobudne účinnosť a začne sa uplatňovať o 24 mesiacov neskôr.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)