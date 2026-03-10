< sekcia Ekonomika
EP prijal odporúčania týkajúce sa krízy v oblasti bývania v Únii
Za záverečnú správu Osobitného výboru pre krízu v oblasti bývania (HOUS) zahlasovalo 367 poslancov, 166 bolo proti a 84 sa zdržalo hlasovania.
Autor TASR
Štrasburg 10. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok prijal odporúčania týkajúce sa krízy v oblasti bývania v EÚ. Europoslanci navrhujú riešenia pre dôstojné, udržateľné a cenovo dostupné bývanie, informuje spravodajca TASR o správe EP.
Za záverečnú správu Osobitného výboru pre krízu v oblasti bývania (HOUS) zahlasovalo 367 poslancov, 166 bolo proti a 84 sa zdržalo hlasovania. Správa zdôrazňuje, že milióny Európanov čelia neistým životným podmienkam v dôsledku krízy v oblasti bývania, a vyzýva, aby iniciatívy EÚ pomohli riešiť rastúce ceny a nedostatok podporou výstavby a renovácie.
Poslanci požadujú, aby sa v pláne Európskej komisie pre cenovo dostupné bývanie vyčlenili osobitné zdroje na obnovu, zlepšenie energetickej hospodárnosti obytných budov a boj proti energetickej chudobe. Všetky nové obydlia by mali spĺňať normy kvality v oblasti izolácie, energetickej účinnosti a kvality ovzdušia.
S odkazom na rast počtu krátkodobých prenájmov europoslanci žiadajú, aby pripravovaný zákon dosiahol rovnováhu medzi rozvojom cestovného ruchu a zabezpečením prístupu k cenovo dostupnému bývaniu. Zákon by mal stanoviť spoločné ciele na úrovni EÚ a ponechať krajinám, regiónom a miestnym orgánom flexibilitu pri navrhovaní a vykonávaní opatrení prispôsobených ich realite a trhom s bývaním.
Poslanci požadujú aj primeraný podiel verejného a sociálneho bývania v mestách EÚ s cieľom zvýšiť cenovú dostupnosť a ponuku bývania pre zraniteľné osoby.
Parlament odsúdil praktiky squattingu, nelegálneho obsadzovania domov, a požaduje prísnejšie opatrenia na ochranu vlastníkov. Poslanci vyzvali členské štáty, aby posilnili ochranu práv nájomcov a zabránili neprimeranému zvyšovaniu nájomného.
Zákonodarcovia obhajujú daňové opatrenia založené na stimuloch na podporu domácností s nízkymi a strednými príjmami, odstránenie daňových prekážok (vysokých registračných poplatkov) pre prvokupujúcich a daňové podmienky, ktoré zvyšujú cenovú dostupnosť dlhodobého prenájmu.
Správa volá po zvýšení investícií EÚ do bývania lepšou koordináciou existujúceho financovania a prerozdelením nevyužitých zdrojov plánu obnovy a odolnosti na podporu výstavby a obnovy sociálneho, verejného družstevného a cenovo dostupného bývania.
Podľa poslancov akákoľvek revízia pravidiel štátnej pomoci by mala uľahčiť verejné investície do sociálneho bývania a rešpektovať rozmanitosť vnútroštátnych trhov.
Komisia by podľa tejto správy mala prijať zjednodušujúci legislatívny balík s cieľom znížiť byrokraciu v sektore bývania, čiže jednoduchšie povoľovacie postupy - digitálne postupy udeľovania povolení, a 60-dňovú lehotu na udeľovanie povolení.
EÚ by tiež mala posilniť svoju priemyselnú suverenitu v sektore stavebníctva a renovácií. Komisia môže pomôcť rozšírením inovatívnych a udržateľných výrobkov, posilnením jednotného trhu so surovinami a zahrnutím minimálnych požiadaviek na pôvod komponentov „vyrobené v EÚ“ do projektov spolufinancovaných EÚ.
Nakoniec EP požaduje aj opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok kvalifikovaných pracovníkov prostredníctvom odbornej prípravy a spravodlivých miezd, vyzýva na ľahšiu mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ, vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a v prípade potreby na nábor kvalifikovaných pracovníkov v odbore stavebníctva z tretích krajín.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
