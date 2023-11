EP prijal pozíciu k certifikačnému rámcu EÚ pre odstraňovanie uhlíka

Brusel/Štrasburg 21. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok prijali svoju pozíciu k novému certifikačnému rámcu EÚ pre technologické a prírodné odstraňovanie uhlíka s cieľom pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050.



So zriadením systému na zlepšenie schopnosti EÚ kvantifikovať, monitorovať a overovať odstraňovanie uhlíka súhlasilo 448 poslancov, 65 bolo proti a 114 sa zdržalo hlasovania.



Nový systém by mal pomôcť zvýšiť využívanie tohto nástroja, budovať dôveru so zainteresovanými stranami a priemyslom a bojovať proti environmentálne klamlivej reklame.



Poslanci zdôraznili, že certifikačný systém musí byť v súlade s medzinárodnými normami a že je potrebné zriadiť "register EÚ" s cieľom zabezpečiť transparentnosť, poskytovať informácie verejnosti a zabrániť riziku podvodov a dvojitého započítania odstraňovania uhlíka.



Takisto považujú za potrebné rozlišovať medzi vymedzeniami pojmov, kritériami kvality a pravidlami týkajúcimi sa odstraňovania uhlíka, uhlíkového poľnohospodárstva a ukladania uhlíka vo výrobkoch vzhľadom na ich rozdiely a vplyv na životné prostredie.



Po hlasovaní portugalská europoslankyňa a spravodajkyňa pre túto oblasť Lidia Pereirová vyhlásila, že zmena klímy je už tak vážna, že sa nemožno spoliehať len na zníženie emisií, ale treba byť aktívni aj pri odstraňovaní uhlíka.



"Tento nástroj to umožňuje, keďže napredujeme s pravidlami na reguláciu trhu, ktorý bol sužovaný klamlivou environmentálnou reklamou, nedostatočnou jasnosťou a nedôverou. Certifikácia pomôže prilákať súkromné investície do projektov odstraňovania uhlíka, čím nám pomôže pri našej klimatickej transformácii a podpore vedúceho postavenia Európy v oblasti klímy," vysvetlila Pereirová.



Parlament po prijatí svojej pozície je pripravený začať rokovania s členskými štátmi (Rada EÚ).



V apríli tohto roku EP prijal uznesenie o udržateľných uhlíkových cykloch, v ktorom uviedol, že hoci EÚ musí vždy uprednostňovať rýchle a predvídateľné zníženie emisií skleníkových plynov, odstraňovanie uhlíka musí zohrávať čoraz väčšiu úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050, aby sa vyvážili emisie, ktoré nemožno odstrániť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)