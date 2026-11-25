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EP prijal pozíciu k nariadeniu o urýchlení environmentálnych hodnotení
Za pozíciu EP zahlasovalo 367 poslancov, 268 bolo proti a 25 sa hlasovania zdržalo.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 25. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu prijali pozíciu k nariadeniu EÚ o urýchlení environmentálnych hodnotení. Požadujú environmentálne hodnotenia projektov dokončené do 300 dní so silnejším jednotným kontaktným miestom pre developerov, informuje spravodajca TASR.
Za pozíciu EP zahlasovalo 367 poslancov, 268 bolo proti a 25 sa hlasovania zdržalo.
Európska komisia (EK) navrhla lehoty pre jednotlivé kroky postupu. Poslanci chcú pridať celkový limit, podľa ktorého by úplné environmentálne posudzovanie a preverovanie projektu nemalo trvať dlhšie ako 300 dní (okrem času, ktorý navrhovatelia potrebujú na prípravu správy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Vo výnimočných prípadoch, z dôvodu veľkosti, zložitosti alebo umiestnenia projektu, by orgány mohli túto lehotu predĺžiť až o 60 dní, a nie o 30 dní, ktoré navrhla eurokomisia.
Preverenie s cieľom určiť, či si projekt vyžaduje úplné posúdenie, by sa muselo dokončiť do 45 dní, nie do 60 dní ako navrhla EK. Verejnosť by mala najmenej 30 dní na pripomienkovanie environmentálnej správy projektu.
Pokiaľ ide o výstavbu a obnovu bývania, infraštruktúru na zabezpečenie vody, odolnosť voči suchu alebo ochranu pred povodňami a modernizáciu agropodnikov a zavlažovanie, poslanci chcú, aby sa preverovanie dokončilo do 30 dní a úplné posúdenie do 90 dní.
Údržba riečnych korýt, odvodňovacích a zavlažovacích kanálov a existujúcich protipovodňových bariér, ako aj riadenie vegetácie s cieľom predchádzať prírodným požiarom, by si už nevyžadovali preverenie ani posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Poslanci posilňujú jednotné kontaktné miesto pre životné prostredie ako jediného partnera pre developerov, ktorý by určil procesné kroky, koordinoval výmenu dokumentov a informoval navrhovateľa o výsledku a príslušné orgány by s ním museli spolupracovať.
Aby boli uvedené lehoty dosiahnuteľné, členské štáty by museli do 12 mesiacov posúdiť personálne potreby svojich príslušných orgánov a zverejniť výsledky. Komisia bude každých päť rokov podávať správy o tom, či orgány majú primeraný personál a zdroje.
Poslanci podporujú plány týkajúce sa elektronických podaní, plne digitálnych postupov, ako aj centrálneho online portálu pre hodnotiace správy, údaje a rozhodnutia.
Zákonodarcovia tiež menia podmienky, za ktorých sa náhodné poškodenie chránených druhov počas projektu nepovažuje za úmyselné, a rozširujú pravidlo na hniezda, vajcia a renovačné práce. Poškodenie nesmie spôsobiť zhoršenie úrovne populácie alebo stavu ochrany príslušného druhu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni či na úrovni EÚ.
Poslanci vypustili návrh eurokomisie, ktorý by členským štátom umožnil brániť súdnym podaniam, ktoré neboli vznesené počas administratívnej fázy.
Europarlament je teraz pripravený začať rokovania s Radou EÚ o konečnej podobe zákona.
Komisia v decembri 2025 predložila nariadenie s cieľom urýchliť environmentálne posudzovanie plánov, programov a projektov, podľa rámcových smerníc EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, strategickom environmentálnom posudzovaní, vtákoch, biotopoch a vode. Cieľom je zabezpečiť rýchlejšie udeľovanie povolení v súlade s programom EÚ v oblasti konkurencieschopnosti a zjednodušenia a zachovať ochranu životného prostredia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Za pozíciu EP zahlasovalo 367 poslancov, 268 bolo proti a 25 sa hlasovania zdržalo.
Európska komisia (EK) navrhla lehoty pre jednotlivé kroky postupu. Poslanci chcú pridať celkový limit, podľa ktorého by úplné environmentálne posudzovanie a preverovanie projektu nemalo trvať dlhšie ako 300 dní (okrem času, ktorý navrhovatelia potrebujú na prípravu správy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Vo výnimočných prípadoch, z dôvodu veľkosti, zložitosti alebo umiestnenia projektu, by orgány mohli túto lehotu predĺžiť až o 60 dní, a nie o 30 dní, ktoré navrhla eurokomisia.
Preverenie s cieľom určiť, či si projekt vyžaduje úplné posúdenie, by sa muselo dokončiť do 45 dní, nie do 60 dní ako navrhla EK. Verejnosť by mala najmenej 30 dní na pripomienkovanie environmentálnej správy projektu.
Pokiaľ ide o výstavbu a obnovu bývania, infraštruktúru na zabezpečenie vody, odolnosť voči suchu alebo ochranu pred povodňami a modernizáciu agropodnikov a zavlažovanie, poslanci chcú, aby sa preverovanie dokončilo do 30 dní a úplné posúdenie do 90 dní.
Údržba riečnych korýt, odvodňovacích a zavlažovacích kanálov a existujúcich protipovodňových bariér, ako aj riadenie vegetácie s cieľom predchádzať prírodným požiarom, by si už nevyžadovali preverenie ani posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Poslanci posilňujú jednotné kontaktné miesto pre životné prostredie ako jediného partnera pre developerov, ktorý by určil procesné kroky, koordinoval výmenu dokumentov a informoval navrhovateľa o výsledku a príslušné orgány by s ním museli spolupracovať.
Aby boli uvedené lehoty dosiahnuteľné, členské štáty by museli do 12 mesiacov posúdiť personálne potreby svojich príslušných orgánov a zverejniť výsledky. Komisia bude každých päť rokov podávať správy o tom, či orgány majú primeraný personál a zdroje.
Poslanci podporujú plány týkajúce sa elektronických podaní, plne digitálnych postupov, ako aj centrálneho online portálu pre hodnotiace správy, údaje a rozhodnutia.
Zákonodarcovia tiež menia podmienky, za ktorých sa náhodné poškodenie chránených druhov počas projektu nepovažuje za úmyselné, a rozširujú pravidlo na hniezda, vajcia a renovačné práce. Poškodenie nesmie spôsobiť zhoršenie úrovne populácie alebo stavu ochrany príslušného druhu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni či na úrovni EÚ.
Poslanci vypustili návrh eurokomisie, ktorý by členským štátom umožnil brániť súdnym podaniam, ktoré neboli vznesené počas administratívnej fázy.
Europarlament je teraz pripravený začať rokovania s Radou EÚ o konečnej podobe zákona.
Komisia v decembri 2025 predložila nariadenie s cieľom urýchliť environmentálne posudzovanie plánov, programov a projektov, podľa rámcových smerníc EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, strategickom environmentálnom posudzovaní, vtákoch, biotopoch a vode. Cieľom je zabezpečiť rýchlejšie udeľovanie povolení v súlade s programom EÚ v oblasti konkurencieschopnosti a zjednodušenia a zachovať ochranu životného prostredia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)