EP prijal pozíciu k znižovaniu emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá

Brusel/Štrasburg 21. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok dali najavo, že sú pripravení začať rokovania s krajinami EÚ o nových opatreniach na posilnenie cieľov znižovania emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ako autobusy, nákladné vozidlá a prívesy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci prijali v tomto smere rokovaciu pozíciu, ktorú podporili 445 hlasmi, 152 poslancov bolo proti a 30 sa zdržali hlasovania.



Európski zákonodarcovia požadujú prísne ciele znižovania emisií CO2 pre stredné a ťažké nákladné vozidlá vrátane profesionálnych vozidiel (odpadkové vozy, sklápače, miešačky) a autobusov. Ciele by boli 45 % na obdobie rokov 2030 - 2034, 65 % na roky 2035 - 2039 a 90 % od roku 2040.



Ťažké úžitkové vozidlá, ako sú nákladné vozidlá, mestské autobusy a diaľkové autobusy, sú zodpovedné za viac ako 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v EÚ a predstavujú viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.



Poslanci súhlasia s návrhom Európskej komisie povoliť registráciu nových mestských autobusov len s nulovými emisiami od roku 2030 a navrhujú dočasnú výnimku (do roku 2035) pre mestské autobusy poháňané biometánom.



Europarlament tvrdí, že prijatou pozíciou prináša prehľadnosť pre jedno z hlavných výrobných odvetví v Európe a jasný stimul na investovanie do elektrifikácie a vodíka.



Vyjednávači EP sú teraz pripravení začať rokovania s vládami EÚ o konečnej podobe právnych predpisov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)