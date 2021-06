EP prijal pozíciu rokovať o rezerve na prispôsobenie sa brexitu

Brusel/Štrasburg 9. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu prijali pozíciu k rezerve na prispôsobenie sa vplyvom brexitu vo výške päť miliárd EUR (v cenách roku 2018, čiže 5,4 miliardy eur v bežných cenách).



Europarlament je teraz pripravený rokovať s vyjednávačmi Rady EÚ (členské štáty) o podrobnostiach fondu, aby pomohli krajinám EÚ čeliť nepriaznivým následkom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie. Rokovania sa začnú už v stredu a poslanci majú v úmysle dosiahnuť politickú dohodu do 17. júna, aby boli finančné prostriedky čo najrýchlejšie k dispozícii.



Rokovací mandát EP sa zameriava na to, aby tranža predbežného financovania vo výške štyroch miliárd eur bola vyplatená v dvoch rovnakých splátkach v rokoch 2021 a 2022, pričom zvyšná miliarda bude vyplatená v roku 2025. Obdobie oprávnenosti čerpania tejto finančnej pomoci pokrýva náklady, ktoré vznikli od 1. júla 2019 do 31. decembra 2023 pri príprave na očakávané negatívne účinky brexitu.



EP presadzuje metódu prideľovania zdrojov založenú na troch faktoroch: dôležitosť obchodných tokov s Britániou, význam rybolovu vo výlučnej hospodárskej zóne Spojeného kráľovstva a počet obyvateľstva žijúceho v prímorských regiónoch susediacich so Spojeným kráľovstvom.



Okrem toho europoslanci budú trvať na tom, aby z uvedenej rezervy mali prospech aj malé a stredné podniky a samostatne zárobkovo činné osoby a aby sa nezabudlo na vytváranie pracovných miest a reintegráciu občanov EÚ, ktorí sa pre brexit vracajú zo Spojeného kráľovstva do svojich domovských krajín.



EP zdôraznil, že finančný a bankový sektor sú vylúčené z podpory ponúkanej rezervou na prispôsobenie sa vplyvom brexitu.



V neposlednom rade miestni rybári (drobný rybolov) a miestne spoločenstvá závislé od rybolovných činností v britských výsostných vodách dostanú najmenej 7 % vnútroštátnych prostriedkov pridelených pre príslušné krajiny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)