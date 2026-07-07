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EP prijal pravidlá pre sociálne dávky pre mobilných pracovníkov v Únii
Za zahlasovalo 511 poslancov, 87 bolo proti a 61 sa zdržalo hlasovania.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 7. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia EÚ, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z EÚ žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine Únie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Na aktualizácii nariadenia o koordinácii sociálneho zabezpečenia sa dohodli EP a Rada EÚ už skôr, v utorok za ňu zahlasovalo 511 poslancov, 87 bolo proti a 61 sa zdržalo hlasovania.
Nariadenie zavádza jasnejšie kritériá na určenie krajiny, ktorej sociálne zabezpečenie sa bude uplatňovať na pracovníkov z EÚ, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte Únie. Vyzýva členské štáty, aby si vymieňali informácie s cieľom identifikovať chyby alebo podvody vrátane zneužívajúcich praktík, ako sú napríklad schránkové spoločnosti.
Toto nariadenie objasňuje, ako sa obdobia práce, samostatnej zárobkovej činnosti alebo poistenia v rôznych členských štátoch započítavajú pri posudzovaní nárokov na dávky v nezamestnanosti. Ľudia s prácou v inej krajine EÚ budú mať počas šiestich mesiacov nárok na dávky v nezamestnanosti z krajiny, ktorú opustili. Toto obdobie sa môže predĺžiť.
V prípade cezhraničných pracovníkov sa objasňuje, ktorý členský štát je zodpovedný za vyplácanie dávok. Ak bol cezhraničný pracovník zamestnaný, samostatne zárobkovo činný alebo poistený nepretržite počas 22 týždňov v inom členskom štáte, ako je krajina jeho bydliska, dávky bude vyplácať krajina, v ktorej pracuje.
Aktualizované pravidlá zvyšujú právnu istotu pre ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, a pre tých, ktorí sa o nich starajú. Pridávajú novú definíciu a zoznam dávok dlhodobej starostlivosti, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú. Jasnejšie rozlišujú medzi peňažnými rodinnými dávkami, ktoré majú nahradiť príjem, keď sa osoba vzdá alebo si zníži pracovný čas na výchovu dieťaťa, a inými rodinnými dávkami.
Pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby vyslané do zahraničia na obdobie do 24 mesiacov (nenahrádzajú predtým vyslaného zamestnanca) zostávajú poistení v krajine EÚ, kde má sídlo ich zamestnávateľ alebo kde zvyčajne vykonávajú svoju samostatnú zárobkovú činnosť. Pred vyslaním do zahraničia musia byť pripojení k systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine aspoň tri mesiace.
Nariadenie zavádza povinný systém predchádzajúceho oznamovania: keď pracovník vykonáva činnosti v inej krajine EÚ, príslušné orgány domovského členského štátu musia byť o tom vopred informované. Toto sa nebude vzťahovať na pracovné cesty a krátkodobé vyslania v trvaní maximálne troch dní. Stavebný sektor v tejto výnimke nie je zahrnutý.
Pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch aktualizovaný zákon pomáha určiť „sídlo alebo miesto podnikania“ zamestnávateľa alebo podniku, aby bolo možné stanoviť krajinu, ktorej právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia sa uplatňujú.
V súčasnosti žije alebo pracuje v inej krajine EÚ 16 miliónov Európanov. Pravidlá EÚ o sociálnom zabezpečení uľahčujú pohyb, prácu a život v EÚ, zabezpečujú zachovanie poistenia pri prekračovaní hraníc a pomáhajú určiť, ktorá krajina je zodpovedná za sociálne zabezpečenie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Na aktualizácii nariadenia o koordinácii sociálneho zabezpečenia sa dohodli EP a Rada EÚ už skôr, v utorok za ňu zahlasovalo 511 poslancov, 87 bolo proti a 61 sa zdržalo hlasovania.
Nariadenie zavádza jasnejšie kritériá na určenie krajiny, ktorej sociálne zabezpečenie sa bude uplatňovať na pracovníkov z EÚ, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte Únie. Vyzýva členské štáty, aby si vymieňali informácie s cieľom identifikovať chyby alebo podvody vrátane zneužívajúcich praktík, ako sú napríklad schránkové spoločnosti.
Toto nariadenie objasňuje, ako sa obdobia práce, samostatnej zárobkovej činnosti alebo poistenia v rôznych členských štátoch započítavajú pri posudzovaní nárokov na dávky v nezamestnanosti. Ľudia s prácou v inej krajine EÚ budú mať počas šiestich mesiacov nárok na dávky v nezamestnanosti z krajiny, ktorú opustili. Toto obdobie sa môže predĺžiť.
V prípade cezhraničných pracovníkov sa objasňuje, ktorý členský štát je zodpovedný za vyplácanie dávok. Ak bol cezhraničný pracovník zamestnaný, samostatne zárobkovo činný alebo poistený nepretržite počas 22 týždňov v inom členskom štáte, ako je krajina jeho bydliska, dávky bude vyplácať krajina, v ktorej pracuje.
Aktualizované pravidlá zvyšujú právnu istotu pre ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, a pre tých, ktorí sa o nich starajú. Pridávajú novú definíciu a zoznam dávok dlhodobej starostlivosti, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú. Jasnejšie rozlišujú medzi peňažnými rodinnými dávkami, ktoré majú nahradiť príjem, keď sa osoba vzdá alebo si zníži pracovný čas na výchovu dieťaťa, a inými rodinnými dávkami.
Pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby vyslané do zahraničia na obdobie do 24 mesiacov (nenahrádzajú predtým vyslaného zamestnanca) zostávajú poistení v krajine EÚ, kde má sídlo ich zamestnávateľ alebo kde zvyčajne vykonávajú svoju samostatnú zárobkovú činnosť. Pred vyslaním do zahraničia musia byť pripojení k systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine aspoň tri mesiace.
Nariadenie zavádza povinný systém predchádzajúceho oznamovania: keď pracovník vykonáva činnosti v inej krajine EÚ, príslušné orgány domovského členského štátu musia byť o tom vopred informované. Toto sa nebude vzťahovať na pracovné cesty a krátkodobé vyslania v trvaní maximálne troch dní. Stavebný sektor v tejto výnimke nie je zahrnutý.
Pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch aktualizovaný zákon pomáha určiť „sídlo alebo miesto podnikania“ zamestnávateľa alebo podniku, aby bolo možné stanoviť krajinu, ktorej právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia sa uplatňujú.
V súčasnosti žije alebo pracuje v inej krajine EÚ 16 miliónov Európanov. Pravidlá EÚ o sociálnom zabezpečení uľahčujú pohyb, prácu a život v EÚ, zabezpečujú zachovanie poistenia pri prekračovaní hraníc a pomáhajú určiť, ktorá krajina je zodpovedná za sociálne zabezpečenie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)