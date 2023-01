EP prijal rokovaciu pozíciu k zmene zákona o preprave odpadov v EÚ

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok v Štrasburgu prijal svoju rokovaciu pozíciu na rokovania s vládami členských krajín o novom zákone o revízii postupov Európskej únie (EÚ) a kontrolných opatrení pri preprave odpadu.



Revidované právne predpisy, za ktoré zahlasovalo 594 poslancov, piati boli proti a 43 sa zdržali hlasovania, by mali účinnejšie chrániť životné prostredie a ľudské zdravie a zároveň plne využívať príležitosti, ktoré ponúka odpad na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti obehového hospodárstva a hospodárstva s nulovým znečistením.



V prijatom texte poslanci podporujú výslovný zákaz prepravy všetkých odpadov určených na zneškodnenie v rámci EÚ, okrem povolených a opodstatnených prípadov. Vývoz nebezpečného odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD, bude takisto zakázaný.



Vývoz odpadu, ktorý nie je nebezpečný, na jeho ďalšie zhodnotenie, by bol povolený len tým krajinám, ktoré nie sú členmi OECD a ktoré vyslovia svoj súhlas a preukážu svoju schopnosť spracovať tento odpad udržateľným spôsobom.



Poslanci okrem iného navrhujú aj zákaz vývozu plastového odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, a postupne ukončiť jeho vývoz do krajín OECD do štyroch rokov.



Parlament v neposlednom rade vyzýva na vytvorenie mechanizmu EÚ zameraného na riziká, ktorý by usmerňoval krajiny eurobloku vykonávajúce inšpekcie s cieľom predchádzať nezákonnej preprave odpadu a odhaľovať ju.



Spravodajkyňa EP pre túto oblasť, dánska poslankyňa Pernille Weissová, v správe pre médiá ocenila, že ambiciózna pozícia europarlamentu v nadchádzajúcich rokovaniach s členskými štátmi bola schválená veľkou väčšinou hlasov. "Musíme premeniť odpad na zdroje na spoločnom trhu, a lepšie sa tak starať o životné prostredie a konkurencieschopnosť. Nové pravidlá nám tiež uľahčia boj proti trestnej činnosti v oblasti odpadu v EÚ aj mimo nej. So zákazom vývozu plastového odpadu, ktorý navrhujeme, presadzujeme oveľa inovatívnejšie a obehové hospodárstvo kdekoľvek ide o plasty. Je to skutočná výhra pre ďalšie generácie," opísala situáciu europoslankyňa.



