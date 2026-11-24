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EP schválil dohodu o posilnení trhovej stabilizačnej rezervy ETS
Nové pravidlá zachovávajú mechanizmus zrušenia platnosti, ale zvyšujú jeho prahovú hodnotu zo 400 na 700 miliónov kvót.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok schválil dohodu s Radou EÚ (členské krajiny) zameranú na posilnenie trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými povolenkami (ETS) a zvýšenie prahovú hodnotu neplatnosti s cieľom podporiť stabilitu cien uhlíka. Informuje o tom spravodajca TASR.
Za dohodu dosiahnutú s Radou EÚ o návrhu Európskej komisie na zmenu trhovej stabilizačnej rezervy (MSR) pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami zahlasovalo 403 poslancov, 78 bolo proti a 146 sa zdržalo hlasovania. Trhová stabilizačná rezerva je mechanizmus, ktorý absorbuje nadbytočné emisné kvóty na podporu stability cien uhlíka.
Podľa súčasných pravidiel sú všetky kvóty v rezerve nad 400 miliónov zrušené. Komisia navrhla okamžite zastaviť mechanizmus zrušenia platnosti a umožniť, aby sa v rezerve ponechalo neobmedzené množstvo dodatočných kvót ako rezerva.
Nové pravidlá zachovávajú mechanizmus zrušenia platnosti, ale zvyšujú jeho prahovú hodnotu zo 400 na 700 miliónov kvót. Cieľom je zabezpečiť riadne fungovanie európskeho trhu s uhlíkom a trhovej stabilizačnej rezervy, zvýšiť dlhodobú predvídateľnosť trhu a zosúladiť sa s cieľmi EÚ v oblasti klímy na roky 2040 a 2050.
Zmenou sa zachová dostatočne veľká rezerva na absorbovanie nerovnováhy medzi ponukou a dopytom a zároveň sa predchádza nadmernému hromadeniu kvót v stabilizačnej rezerve. Ročné zníženie prahovej hodnoty na zrušenie platnosti nadbytočných kvót v trhovej stabilizačnej rezerve sa zohľadní v rámci prebiehajúcej revízie systému ETS.
Nariadenie ešte musí formálne prijať aj Rada EÚ. Účinnosť nadobudne tri dni po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať okamžite.
Trhová stabilizačná rezerva funguje od roku 2019 s cieľom riešiť štrukturálnu nerovnováhu medzi ponukou kvót a dopytom po nich v systéme ETS. Trhová stabilizačná rezerva viac zosúlaďuje ponuku emisných kvót v ETS s dopytom znížením alebo zvýšením celkového počtu kvót v obehu s cieľom stabilizovať trh.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Za dohodu dosiahnutú s Radou EÚ o návrhu Európskej komisie na zmenu trhovej stabilizačnej rezervy (MSR) pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami zahlasovalo 403 poslancov, 78 bolo proti a 146 sa zdržalo hlasovania. Trhová stabilizačná rezerva je mechanizmus, ktorý absorbuje nadbytočné emisné kvóty na podporu stability cien uhlíka.
Podľa súčasných pravidiel sú všetky kvóty v rezerve nad 400 miliónov zrušené. Komisia navrhla okamžite zastaviť mechanizmus zrušenia platnosti a umožniť, aby sa v rezerve ponechalo neobmedzené množstvo dodatočných kvót ako rezerva.
Nové pravidlá zachovávajú mechanizmus zrušenia platnosti, ale zvyšujú jeho prahovú hodnotu zo 400 na 700 miliónov kvót. Cieľom je zabezpečiť riadne fungovanie európskeho trhu s uhlíkom a trhovej stabilizačnej rezervy, zvýšiť dlhodobú predvídateľnosť trhu a zosúladiť sa s cieľmi EÚ v oblasti klímy na roky 2040 a 2050.
Zmenou sa zachová dostatočne veľká rezerva na absorbovanie nerovnováhy medzi ponukou a dopytom a zároveň sa predchádza nadmernému hromadeniu kvót v stabilizačnej rezerve. Ročné zníženie prahovej hodnoty na zrušenie platnosti nadbytočných kvót v trhovej stabilizačnej rezerve sa zohľadní v rámci prebiehajúcej revízie systému ETS.
Nariadenie ešte musí formálne prijať aj Rada EÚ. Účinnosť nadobudne tri dni po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať okamžite.
Trhová stabilizačná rezerva funguje od roku 2019 s cieľom riešiť štrukturálnu nerovnováhu medzi ponukou kvót a dopytom po nich v systéme ETS. Trhová stabilizačná rezerva viac zosúlaďuje ponuku emisných kvót v ETS s dopytom znížením alebo zvýšením celkového počtu kvót v obehu s cieľom stabilizovať trh.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)