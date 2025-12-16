< sekcia Ekonomika
EP schválil doložku pre dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosur
Za pozíciu EP zahlasovalo 431 poslancov, 161 bolo proti a 70 sa zdržalo hlasovania. Rokovania s Radou EÚ (členské štáty) o konečnej podobe legislatívy sa začnú v stredu 17. decembra.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 16. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili zavedenie ochrannej doložky pre dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami Mercosur. Tá má zabrániť dovozu z krajín Mercosuru, ktorý poškodzuje európsky poľnohospodársky sektor, informuje spravodajca TASR.
Za pozíciu EP zahlasovalo 431 poslancov, 161 bolo proti a 70 sa zdržalo hlasovania. Rokovania s Radou EÚ (členské štáty) o konečnej podobe legislatívy sa začnú v stredu 17. decembra.
Návrh nariadenia stanovuje, ako by EÚ mohla dočasne pozastaviť colné preferencie na dovoz určitých citlivých agroproduktov (hydina alebo hovädzie mäso) z Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja, ak by tento dovoz poškodzoval výrobcov z EÚ.
Europoslanci požadujú, aby Európska komisia (EK) začala vyšetrovanie potreby ochranných opatrení, keď sa dovoz citlivých agroproduktov zvýši v priemere o 5 % za trojročné obdobie (v porovnaní s 10 % ročne v návrhu EK). Taktiež chcú rýchlejšie vyšetrovania (zo šiestich na tri mesiace a zo štyroch na dva mesiace v prípade citlivých výrobkov), aby sa ochranné opatrenia mohli zaviesť rýchlejšie.
Parlament prijal pozmeňujúci návrh, ktorý zahŕňa mechanizmus reciprocity. Na jeho základe EK začne vyšetrovanie a prijme ochranné opatrenia, ak existujú dôkazy o tom, že dovoz, na ktorý sa vzťahujú colné preferencie, nespĺňa rovnocenné požiadavky na ochranu životného prostredia, dobré životné podmienky zvierat, zdravie, bezpečnosť potravín alebo ochranu práce, ktoré sa vzťahujú na výrobcov v EÚ.
Dvojstranné ochranné doložky majú byť súčasťou dohody o partnerstve aj dočasnej obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom. Tieto dve dohody musí ešte ratifikovať Európsky parlament po ich podpísaní, ktoré sa očakáva koncom tohto mesiaca.
EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom skupiny Mercosur v oblasti tovarov s vývozom do výšky 57 miliárd eur v roku 2024. Únia sa podieľa na štvrtine celkového obchodu so službami v krajinách Mercosuru, pričom vývoz EÚ do tohto regiónu v roku 2023 dosiahol hodnotu 29 miliárd eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Za pozíciu EP zahlasovalo 431 poslancov, 161 bolo proti a 70 sa zdržalo hlasovania. Rokovania s Radou EÚ (členské štáty) o konečnej podobe legislatívy sa začnú v stredu 17. decembra.
Návrh nariadenia stanovuje, ako by EÚ mohla dočasne pozastaviť colné preferencie na dovoz určitých citlivých agroproduktov (hydina alebo hovädzie mäso) z Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja, ak by tento dovoz poškodzoval výrobcov z EÚ.
Europoslanci požadujú, aby Európska komisia (EK) začala vyšetrovanie potreby ochranných opatrení, keď sa dovoz citlivých agroproduktov zvýši v priemere o 5 % za trojročné obdobie (v porovnaní s 10 % ročne v návrhu EK). Taktiež chcú rýchlejšie vyšetrovania (zo šiestich na tri mesiace a zo štyroch na dva mesiace v prípade citlivých výrobkov), aby sa ochranné opatrenia mohli zaviesť rýchlejšie.
Parlament prijal pozmeňujúci návrh, ktorý zahŕňa mechanizmus reciprocity. Na jeho základe EK začne vyšetrovanie a prijme ochranné opatrenia, ak existujú dôkazy o tom, že dovoz, na ktorý sa vzťahujú colné preferencie, nespĺňa rovnocenné požiadavky na ochranu životného prostredia, dobré životné podmienky zvierat, zdravie, bezpečnosť potravín alebo ochranu práce, ktoré sa vzťahujú na výrobcov v EÚ.
Dvojstranné ochranné doložky majú byť súčasťou dohody o partnerstve aj dočasnej obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom. Tieto dve dohody musí ešte ratifikovať Európsky parlament po ich podpísaní, ktoré sa očakáva koncom tohto mesiaca.
EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom skupiny Mercosur v oblasti tovarov s vývozom do výšky 57 miliárd eur v roku 2024. Únia sa podieľa na štvrtine celkového obchodu so službami v krajinách Mercosuru, pričom vývoz EÚ do tohto regiónu v roku 2023 dosiahol hodnotu 29 miliárd eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)