EP schválil mandát k rokovaniu o pravidlách pre životný cyklus batérií

Brusel 10. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili mandát na rokovania s členskými štátmi EÚ o konečnom znení nových pravidiel upravujúcich celý životný cyklus batérií, od ich návrhu až po koniec životnosti.



Poslanci počas plenárnej rozpravy poukázali na zásadnú úlohu, ktorú batérie zohrávajú pri prechode k obehovému a klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, a teda aj pri podpore konkurencieschopnosti EÚ a jej strategickej autonómii. Za upravenú verziu legislatívneho návrhu sa vo štvrtok vyslovilo 584 poslancov, 67 bolo proti a 40 sa zdržalo hlasovania. Poslanci žiadajú, aby právne predpisy o batériách zohľadňovali najnovší technologický vývoj.



Parlament navrhuje sprísnenie požiadaviek v oblasti udržateľnosti, výkonnosti a označovania batérií. Poslanci zároveň presadzujú zavedenie novej kategórie batérií, batérie pre ľahké dopravné prostriedky (LMT), akými sú elektrické kolobežky a bicykle. Zasadzujú sa aj za nové pravidlá týkajúce sa vyhlásenia o uhlíkovej stope a zodpovedajúceho štítku.



Do roku 2024 by podľa poslancov mali byť všetky prenosné batérie v spotrebičoch, akými sú inteligentné mobilné telefóny a ľahké dopravné prostriedky, navrhnuté tak, aby ich spotrebitelia alebo nezávislí operátori dokázali ľahko a bezpečne vybrať a vymeniť.



Odvetvie batérií by na základe schváleného textu malo zaistiť, že celý dodávateľský reťazec bude plne dodržiavať ľudské práva a pravidlá náležitej starostlivosti, a teda sa vyrovná s rizikami v oblasti získavania, spracúvania a obchodovania so surovinami, ktoré sa často nachádzajú len na území niekoľkých krajín.



Parlament zadefinoval aj minimálnu úroveň zhodnocovania kobaltu, olova, lítia a niklu z použitých batérií na ich opätovné využitie v nových batériách. Nastavil tiež ambicióznejšie ciele zberu prenosných batérií.



Talianska europoslankyňa Simona Bonafeová, spravodajkyňa pre nariadenie o batériách, v tejto súvislosti uviedla, že prvýkrát v rámci európskej legislatívy sa zavádza ucelený súbor pravidiel vzťahujúcich sa na celý životný cyklus produktu, od fázy návrhu až po koniec jeho životnosti. "Vytvára sa tak nový prístup zameraný na zvýšenie obehovosti batérií a stanovujú sa nové normy udržateľnosti, ktoré by sa mali stať referenčným bodom pre celý globálny trh s batériami. Batérie sú kľúčovou technológiou na podporu udržateľnej mobility a na uskladňovanie obnoviteľnej energie," opísala situáciu Bonafeová.



Európska komisia predstavila v decembri 2020 návrh nariadenia o batériách a použitých batériách. Cieľom nových opatrení je posilniť fungovanie vnútorného trhu, podporiť obehové hospodárstvo a znížiť negatívny environmentálny a sociálny vplyv batérií v každej fáze ich životného cyklu. Táto iniciatíva je úzko spätá s Európskou zelenou dohodou, Akčným plánom pre obehové hospodárstvo a Novou priemyselnou stratégiou EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)