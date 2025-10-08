< sekcia Ekonomika
EP schválil mandát na rokovania o postavení farmárov
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 8. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu v Štrasburgu zhodli na mandáte na rokovania s členskými štátmi (Rada EÚ) o nových pravidlách zameraných na obnovenie vyvážených mocenských vzťahov v agropotravinárskom dodávateľskom reťazci. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
EP v správe pre médiá uviedol, že zmeny súčasných zákonov o spoločnej poľnohospodárskej politike majú za cieľ posilniť zmluvné postavenie poľnohospodárov a stabilizovať ich príjmy. Mandát na rokovania s Radou EÚ, ktorý odobrilo 532 poslancov, 78 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania, navrhuje niekoľko ďalších vylepšení.
Poslanci podporujú povinné písomné zmluvy o dodávkach agroproduktov, navrhujú však, aby členské štáty mohli oslobodiť od tejto povinnosti konkrétne sektory na žiadosť stavovskej organizácie zastupujúcej daný sektor. EP navrhol znížiť prahovú hodnotu, pri ktorej sa členské štáty môžu rozhodnúť, že zmluvy nie sú povinné, na 4000 eur z pôvodných 10.000 eur navrhnutých Európskou komisiou (EK).
Poslanci sa vyslovili proti vytváraniu organizácií ekologických výrobcov, aby sa predišlo zbytočnej konkurencii medzi výrobnými modelmi.
Zákonodarcovia chcú tiež jasnejšie pravidlá týkajúce sa používania pojmov „spravodlivý“ alebo „rovnocenný“ pre agroprodukty a chcú, aby kritériá pre takéto označovanie zahŕňali príspevok produktov k rozvoju vidieckych komunít a rozvoju organizácií poľnohospodárov.
Podľa EP by sa pojem „krátky dodávateľský reťazec“ na etiketách alebo v reklame mal používať iba pre produkty vyrobené v EÚ s obmedzeným počtom sprostredkovateľov medzi poľnohospodárom a konečným spotrebiteľom, alebo s ktorými sa manipuluje na krátku vzdialenosť alebo počas krátkeho času.
Poslanci doplnili nové pravidlá o podmienku, že potraviny a krmivá rastlinného a živočíšneho pôvodu sa môžu dovážať z tretích krajín iba vtedy, ak sú ich hladiny rezíduí pesticídov nižšie, ako je maximálna povolená úroveň pre potraviny vyrobené v EÚ.
Krajiny EÚ budú musieť zabezpečiť, aby dodávky zadávané v rámci postupov verejného obstarávania pochádzali z poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov s pôvodom v Únii, najmä z miestnych a sezónnych výrobkov. Prednosť by mali mať výrobky so zemepisnými označeniami v EÚ.
Poslanci sa rozhodli zaviesť novú definíciu mäsa ako „jedlých častí zvierat“ a špecifikovať, že názvy ako steak, rezeň, klobása alebo burger musia byť vyhradené výlučne pre výrobky obsahujúce mäso a musia vylučovať výrobky z bunkových kultúr.
„Príjem farmárov nie je len otázkou štatistík alebo abstraktných čísel. Je to otázka spravodlivosti, dôstojnosti a niekedy dokonca prežitia. Tí, ktorí produkujú naše potraviny, predstavujú našu identitu. Tento nástroj je to najmenej, čo im dlhujeme,“ uviedla pre médiá francúzska poslankyňa a spravodajkyňa pre túto oblasť Céline Imartová.
Rozhovory s členskými štátmi EÚ o konečnej podobe zákona sa majú začať na budúci týždeň 14. októbra.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
