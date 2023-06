EP schválil nové pravidlá pre životný cyklus batérií predávaných v EÚ

Štrasburg 14. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) schválil nové pravidlá, týkajúce sa navrhovania, výroby a nakladania s odpadom všetkých typov batérií predávaných v Európskej únii (EÚ). Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci utorňajším hlasovaním, pri ktorom bolo 587 hlasov za, deväť proti a 20 sa zdržalo, odobrili dohodu dosiahnutú s členskými štátmi o revízii pravidiel EÚ o batériách a použitých batériách. Nový zákon zohľadňuje technologický vývoj a budúce výzvy v tomto odvetví a bude sa vzťahovať na celý životný cyklus batérií od návrhu až po koniec životnosti.



Kľúčové opatrenia stanovené v nariadení požadujú povinné vyhlásenie o uhlíkovej stope a štítok pre batérie pre elektrické vozidlá (EV), batérie pre ľahké dopravné prostriedky ako elektrické skútre alebo bicykle (LMT) a dobíjateľné priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh, navrhovanie prenosných batérií v spotrebičoch tak, aby ich spotrebitelia mohli ľahko odstrániť a vymeniť, digitálny pas pre batérie LMT, priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh a batérie EV.



Nové opatrenia zavádzajú tiež politiku náležitej starostlivosti pre všetky hospodárske subjekty s výnimkou malých a stredných podnikov, prísnejšie ciele zberu odpadu (v prípade prenosných batérií 45 % do roku 2023, 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030, v prípade batérií LMT 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031), minimálne úrovne materiálov zhodnotených z použitých batérií (lítium 50 % do roku 2027 a 80 % do roku 2031, kobalt, meď, olovo a nikel 90 % do roku 2027 a 95 % do roku 2031), ako aj minimálne úrovne recyklovaného obsahu z výroby a spotrebiteľského odpadu na použitie v nových batériách - osem rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (16 % pre kobalt, 85 % pre olovo, 6 % pre lítium a 6 % pre nikel), 13 rokov po nadobudnutí účinnosti (26 % v prípade kobaltu, 85 % v prípade olova, 12 % v prípade lítia a 15 % v prípade niklu).



Spravodajca EP pre túto oblasť, taliansky poslanec Achille Variati upozornil, že po prvýkrát má EÚ právne predpisy o obehovom hospodárstve, ktoré sa vzťahujú na celý životný cyklus výrobku, čo je dobré pre životné prostredie aj pre hospodárstvo.



"Dohodli sme sa na opatreniach, ktoré sú pre spotrebiteľov veľkým prínosom - batérie budú funkčné, bezpečnejšie a ľahšie sa odstraňujú. Naším cieľom je vybudovať silnejší recyklačný priemysel EÚ, najmä pre lítium, a konkurencieschopný priemyselný sektor ako celok, ktorý je v nadchádzajúcich desaťročiach kľúčový pre energetickú transformáciu a strategickú autonómiu nášho kontinentu," uviedol Variati. Spresnil, že opatrenia EÚ by sa mohli stať referenčnou hodnotou pre celý globálny trh s batériami.



Nové pravidlá o batériách musí ešte formálne schváliť aj Rada EÚ (členské štáty) pred ich nadobudnutím účinnosti po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)