< sekcia Ekonomika
EP schválil ochranné doložky na ochranu poľnohospodárstva EÚ
Za nové nariadenie, ktoré už bolo dohodnuté s členskými štátmi (Rada EÚ), zahlasovalo 483 poslancov, 102 bolo proti a 67 sa zdržalo hlasovania.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 10. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu podporili dodatočné ochranné opatrenia navrhnuté Európskou komisiou (EK), ktoré majú zabrániť poškodeniu európskeho poľnohospodárskeho sektora po liberalizácii obchodu s krajinami skupiny Mercosur. Informuje o tom spravodajca TASR.
Za nové nariadenie, ktoré už bolo dohodnuté s členskými štátmi (Rada EÚ), zahlasovalo 483 poslancov, 102 bolo proti a 67 sa zdržalo hlasovania. Toto nariadenie stanovuje, ako by EÚ mohla dočasne pozastaviť colné preferencie plánované v obchodnej dohode medzi EÚ a Mercosurom na dovoz agroproduktov z Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja, ak by prudký nárast tohto dovozu poškodil výrobcov z EÚ.
Podľa nových pravidiel eurokomisia začne vyšetrovanie potreby zaviesť ochranné opatrenia, keď sa dovoz citlivých poľnohospodárskych produktov vrátane hydiny, hovädzieho mäsa, vajec, citrusov a cukru zvýši o 5 % v trojročnom priemere (pod 10 % ročne navrhovaných EK) a ak sú zároveň dovozné ceny o 5 % nižšie ako príslušná domáca cena.
O vyšetrovanie môže požiadať členský štát, ale aj fyzická alebo právnická osoba zastupujúca odvetvie alebo združenie v rámci agrosektora a konajúce v mene odvetvia, a to v prípade hrozby vážnej ujmy pre dotknuté odvetvie.
Najmenej raz za šesť mesiacov bude musieť EK predložiť europarlamentu správu, v ktorej posúdi vplyv dovozu citlivých agroproduktov.
Španielsky europoslanec a stály spravodajca EP pre Mercosur Gabriel Mato v správe pre médiá uviedol, že tieto záruky zabezpečia, aby dohodu medzi EÚ a Mercosurom sprevádzal vyvážený a dôveryhodný ochranný mechanizmus pre európsky poľnohospodársky sektor.
„Záruky posilňujú monitorovanie trhu, zavádzajú jasné a objektívne kritériá na odhaľovanie narušení a umožňujú rýchlejšie konanie v prípade citlivých produktov, ak existujú náznaky poškodenia. Poľnohospodárom poskytnú stabilitu a predvídateľnosť a zároveň zachovajú celkovú rovnováhu dohody,“ odkázal Mato.
Po formálnom prijatí nariadenia aj Radou EÚ bude tento právny akt zverejnený v Úradnom vestníku EÚ. Uplatňovať sa začne po nadobudnutí platnosti dočasnej obchodnej dohody medzi EÚ a krajinami Mercosur.
Europoslanci odobrili nové opatrenia na ochranu a podporu vinárskeho sektora EÚ
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili novú legislatívu na posilnenie ochrany a podpory výrobcov vína v členských krajinách EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Parlament o tejto téme dosiahol predbežnú politickú dohodu s členskými štátmi EÚ začiatkom decembra 2025. V utorok za nové pravidlá zahlasovalo 625 poslancov, 15 bolo proti a 11 sa zdržalo hlasovania.
Nový súbor pravidiel má riešiť výzvy, ktorým čelia výrobcovia vína, otvorí nové trhové príležitosti a zavádza jasné označenia pre nealkoholické a nízkoalkoholické vína.
Europoslanci sa zhodli na tom, že na objasnenie pravidiel pre nealkoholické vína sa bude môcť používať výraz „nealkoholické“ spolu s výrazom „0,0 %“, ak obsah alkoholu v produkte nepresahuje 0,05 % objemu. Produkty, ktorých obsah alkoholu je vyšší ako 0,5 % objemu, ale zároveň o najmenej 30 % nižší ako štandardný obsah alkoholu v kategórii vína pred de-alkoholizáciou, by sa mali označovať ako „vína so zníženým obsahom alkoholu“.
Zákonodarcovia EÚ súhlasia s tým, aby vinohradníci v reakcii na závažné prírodné katastrofy, extrémne podmienky počasia alebo prepuknutie chorôb rastlín, dostali dodatočnú finančnú podporu. Prijatý text tiež predpokladá využitie fondov EÚ na tzv. „klčovanie“. Národný platobný strop na destiláciu vína a zelený zber bude stanovený na 25 % z globálne dostupných finančných prostriedkov na členský štát.
EP súhlasí s tým, že výrobcovia dostanú dodatočnú podporu na podporu vínnej turistiky. Opatrenia na stimuláciu hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach a propagáciu kvalitných európskych vín v tretích krajinách by boli oprávnené na financovanie z fondov EÚ až do výšky 60 %, pričom členské štáty by mohli pridať až 30 % pre malé a stredné podniky a 20 % pre väčšie spoločnosti. Oprávnené aktivity by mohli zahŕňať informačné a propagačné iniciatívy, ako je reklama, podujatia, výstavy a štúdie. Mohli by byť financované tri roky s možnosťou dvojnásobného predĺženia, aby sa pokrylo celkovo deväť rokov.
Španielska europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto agendu Esther Herranzová Garcíová v správe pre médiá uviedla, že schválený zákon predstavuje „včasnú a účinnú reakciu“ na krízu, ktorej čelí vinársky sektor.
„Európa reaguje konkrétnymi nástrojmi, ako je využívanie európskych zdrojov na krízové opatrenia, lepšie podmienky pre propagačné a komunikačné aktivity a zvýšené spolufinancovanie, aby sa poľnohospodárom pomohlo rýchlejšie sa prispôsobiť zmene klímy,“ opísala situáciu a dodala, že aj členské štáty budú mať silnejší súbor opatrení na riešenie výziev, ktorým vinársky sektor čelí v rôznych regiónoch.
Po hlasovaní v pléne EP predbežnú dohodu z decembra ešte musí formálne schváliť Rada EÚ, aby nové pravidlá nadobudli platnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Za nové nariadenie, ktoré už bolo dohodnuté s členskými štátmi (Rada EÚ), zahlasovalo 483 poslancov, 102 bolo proti a 67 sa zdržalo hlasovania. Toto nariadenie stanovuje, ako by EÚ mohla dočasne pozastaviť colné preferencie plánované v obchodnej dohode medzi EÚ a Mercosurom na dovoz agroproduktov z Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja, ak by prudký nárast tohto dovozu poškodil výrobcov z EÚ.
Podľa nových pravidiel eurokomisia začne vyšetrovanie potreby zaviesť ochranné opatrenia, keď sa dovoz citlivých poľnohospodárskych produktov vrátane hydiny, hovädzieho mäsa, vajec, citrusov a cukru zvýši o 5 % v trojročnom priemere (pod 10 % ročne navrhovaných EK) a ak sú zároveň dovozné ceny o 5 % nižšie ako príslušná domáca cena.
O vyšetrovanie môže požiadať členský štát, ale aj fyzická alebo právnická osoba zastupujúca odvetvie alebo združenie v rámci agrosektora a konajúce v mene odvetvia, a to v prípade hrozby vážnej ujmy pre dotknuté odvetvie.
Najmenej raz za šesť mesiacov bude musieť EK predložiť europarlamentu správu, v ktorej posúdi vplyv dovozu citlivých agroproduktov.
Španielsky europoslanec a stály spravodajca EP pre Mercosur Gabriel Mato v správe pre médiá uviedol, že tieto záruky zabezpečia, aby dohodu medzi EÚ a Mercosurom sprevádzal vyvážený a dôveryhodný ochranný mechanizmus pre európsky poľnohospodársky sektor.
„Záruky posilňujú monitorovanie trhu, zavádzajú jasné a objektívne kritériá na odhaľovanie narušení a umožňujú rýchlejšie konanie v prípade citlivých produktov, ak existujú náznaky poškodenia. Poľnohospodárom poskytnú stabilitu a predvídateľnosť a zároveň zachovajú celkovú rovnováhu dohody,“ odkázal Mato.
Po formálnom prijatí nariadenia aj Radou EÚ bude tento právny akt zverejnený v Úradnom vestníku EÚ. Uplatňovať sa začne po nadobudnutí platnosti dočasnej obchodnej dohody medzi EÚ a krajinami Mercosur.
Europoslanci odobrili nové opatrenia na ochranu a podporu vinárskeho sektora EÚ
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili novú legislatívu na posilnenie ochrany a podpory výrobcov vína v členských krajinách EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Parlament o tejto téme dosiahol predbežnú politickú dohodu s členskými štátmi EÚ začiatkom decembra 2025. V utorok za nové pravidlá zahlasovalo 625 poslancov, 15 bolo proti a 11 sa zdržalo hlasovania.
Nový súbor pravidiel má riešiť výzvy, ktorým čelia výrobcovia vína, otvorí nové trhové príležitosti a zavádza jasné označenia pre nealkoholické a nízkoalkoholické vína.
Europoslanci sa zhodli na tom, že na objasnenie pravidiel pre nealkoholické vína sa bude môcť používať výraz „nealkoholické“ spolu s výrazom „0,0 %“, ak obsah alkoholu v produkte nepresahuje 0,05 % objemu. Produkty, ktorých obsah alkoholu je vyšší ako 0,5 % objemu, ale zároveň o najmenej 30 % nižší ako štandardný obsah alkoholu v kategórii vína pred de-alkoholizáciou, by sa mali označovať ako „vína so zníženým obsahom alkoholu“.
Zákonodarcovia EÚ súhlasia s tým, aby vinohradníci v reakcii na závažné prírodné katastrofy, extrémne podmienky počasia alebo prepuknutie chorôb rastlín, dostali dodatočnú finančnú podporu. Prijatý text tiež predpokladá využitie fondov EÚ na tzv. „klčovanie“. Národný platobný strop na destiláciu vína a zelený zber bude stanovený na 25 % z globálne dostupných finančných prostriedkov na členský štát.
EP súhlasí s tým, že výrobcovia dostanú dodatočnú podporu na podporu vínnej turistiky. Opatrenia na stimuláciu hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach a propagáciu kvalitných európskych vín v tretích krajinách by boli oprávnené na financovanie z fondov EÚ až do výšky 60 %, pričom členské štáty by mohli pridať až 30 % pre malé a stredné podniky a 20 % pre väčšie spoločnosti. Oprávnené aktivity by mohli zahŕňať informačné a propagačné iniciatívy, ako je reklama, podujatia, výstavy a štúdie. Mohli by byť financované tri roky s možnosťou dvojnásobného predĺženia, aby sa pokrylo celkovo deväť rokov.
Španielska europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto agendu Esther Herranzová Garcíová v správe pre médiá uviedla, že schválený zákon predstavuje „včasnú a účinnú reakciu“ na krízu, ktorej čelí vinársky sektor.
„Európa reaguje konkrétnymi nástrojmi, ako je využívanie európskych zdrojov na krízové opatrenia, lepšie podmienky pre propagačné a komunikačné aktivity a zvýšené spolufinancovanie, aby sa poľnohospodárom pomohlo rýchlejšie sa prispôsobiť zmene klímy,“ opísala situáciu a dodala, že aj členské štáty budú mať silnejší súbor opatrení na riešenie výziev, ktorým vinársky sektor čelí v rôznych regiónoch.
Po hlasovaní v pléne EP predbežnú dohodu z decembra ešte musí formálne schváliť Rada EÚ, aby nové pravidlá nadobudli platnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)