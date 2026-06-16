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Európsky parlament schválil opatrenia na podporu farmárov
V nových pravidlách sa objasňuje používanie pojmov „spravodlivý“ a „poctivý“ pre agrovýrobky a uvádzajú sa kritériá umožňujúce takéto označovanie.
Autor TASR
Štrasburg 16. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili nové pravidlá, ktoré majú posilniť zmluvné postavenie poľnohospodárov a pomôcť stabilizovať ich príjmy. Informuje o tom spravodajca TASR.
Nové pravidlá, za ktoré zahlasovalo 560 poslancov, 75 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania, majú za cieľ zabezpečiť, aby konečné ceny potravinových výrobkov lepšie odrážali skutočné náklady a mali priamy vplyv na príjmy poľnohospodárov. Od členských štátov budú vyžadovať, aby stanovili a uverejnili referenčné hodnoty online na použitie v zmluvných dojednaniach.
Nariadenie takisto posilňuje úlohu organizácií výrobcov v organizácii trhu a pri kolektívnom vyjednávaní. Medzi kľúčové ustanovenia patrí umožnenie týmto organizáciám rokovať priamo s kupujúcimi a zavedenie pravidiel, ktoré kupujúcim bránia obchádzať organizácie kontaktovaním jednotlivých výrobcov.
V nových pravidlách sa objasňuje používanie pojmov „spravodlivý“ a „poctivý“ pre agrovýrobky a uvádzajú sa kritériá umožňujúce takéto označovanie napríklad v prípadoch, keď výrobok prispieva k rozvoju vidieckeho spoločenstva alebo k podpore organizácií poľnohospodárov.
Schválený text zavádza aj vymedzenie pojmu mäso ako „jedlé časti zvierat“ a obsahuje zoznam pojmov, ktoré majú byť vyhradené len pre mäsové výrobky a ktoré sa nemôžu používať pre výrobky, ktoré neobsahujú mäso, ako sú laboratórne výrobky alebo výrobky na báze buniek.
Týmito pojmami sú: hovädzie, teľacie, bravčové, hydinové, kuracie, morčacie, kačacie, husacie, jahňacie, baranie, ovčie, kozie, dolná časť stehna, sviečkovica, roštenka, bok, karé, steak, rebrá, plece, kolienko, kotleta, krídlo, prsia, pečeň, stehno, trup, vysoká roštenka, T-bone steak, zadné stehno a slanina.
Cieľom vymedzenia pojmu mäso je zvýšiť transparentnosť na vnútornom trhu EÚ a umožniť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia.
Rovnako europoslanci odobrili zavedenie nových opatrení, ako sú povinné písomné zmluvy na podporu príjmov výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov vzhľadom na náročné podmienky, ktorým toto odvetvie čelí.
Predbežnú dohodu teraz ešte musia schváliť členské štáty (Rada EÚ) predtým, ako nové pravidlá ňou zavádzané nadobudnú účinnosť.
Francúzska poslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto oblasť Céline Imartová v správe pre médiá uviedla, že schválená dohoda prináša poľnohospodárom veľké víťazstvo posilnením ich postavenia na trhu, posilnením ich právnej ochrany a posilnením kultúrneho dedičstva.
„Zmluvy im zaručia spravodlivé miesto v dodávateľskom reťazci, zatiaľ čo povinný mechanizmus mediácie ochráni ich príjem počas sporov s kupujúcimi. Nová antitrustová výnimka umožňuje neuznaným organizáciám výrobcov slobodne sa organizovať a získať významný trhový pákový efekt. Pojmy ako steak a pečeň sú prísne vyhradené pre živočíšne výrobky, aby sa zabránilo nekalej súťaži a odmenilo sa jedinečné poľnohospodárske know-how, a v texte sa výslovne zakazuje používanie označenia mäso v laboratórnych alebo bunkových výrobkoch,“ uviedla Imartová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Nové pravidlá, za ktoré zahlasovalo 560 poslancov, 75 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania, majú za cieľ zabezpečiť, aby konečné ceny potravinových výrobkov lepšie odrážali skutočné náklady a mali priamy vplyv na príjmy poľnohospodárov. Od členských štátov budú vyžadovať, aby stanovili a uverejnili referenčné hodnoty online na použitie v zmluvných dojednaniach.
Nariadenie takisto posilňuje úlohu organizácií výrobcov v organizácii trhu a pri kolektívnom vyjednávaní. Medzi kľúčové ustanovenia patrí umožnenie týmto organizáciám rokovať priamo s kupujúcimi a zavedenie pravidiel, ktoré kupujúcim bránia obchádzať organizácie kontaktovaním jednotlivých výrobcov.
V nových pravidlách sa objasňuje používanie pojmov „spravodlivý“ a „poctivý“ pre agrovýrobky a uvádzajú sa kritériá umožňujúce takéto označovanie napríklad v prípadoch, keď výrobok prispieva k rozvoju vidieckeho spoločenstva alebo k podpore organizácií poľnohospodárov.
Schválený text zavádza aj vymedzenie pojmu mäso ako „jedlé časti zvierat“ a obsahuje zoznam pojmov, ktoré majú byť vyhradené len pre mäsové výrobky a ktoré sa nemôžu používať pre výrobky, ktoré neobsahujú mäso, ako sú laboratórne výrobky alebo výrobky na báze buniek.
Týmito pojmami sú: hovädzie, teľacie, bravčové, hydinové, kuracie, morčacie, kačacie, husacie, jahňacie, baranie, ovčie, kozie, dolná časť stehna, sviečkovica, roštenka, bok, karé, steak, rebrá, plece, kolienko, kotleta, krídlo, prsia, pečeň, stehno, trup, vysoká roštenka, T-bone steak, zadné stehno a slanina.
Cieľom vymedzenia pojmu mäso je zvýšiť transparentnosť na vnútornom trhu EÚ a umožniť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia.
Rovnako europoslanci odobrili zavedenie nových opatrení, ako sú povinné písomné zmluvy na podporu príjmov výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov vzhľadom na náročné podmienky, ktorým toto odvetvie čelí.
Predbežnú dohodu teraz ešte musia schváliť členské štáty (Rada EÚ) predtým, ako nové pravidlá ňou zavádzané nadobudnú účinnosť.
Francúzska poslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto oblasť Céline Imartová v správe pre médiá uviedla, že schválená dohoda prináša poľnohospodárom veľké víťazstvo posilnením ich postavenia na trhu, posilnením ich právnej ochrany a posilnením kultúrneho dedičstva.
„Zmluvy im zaručia spravodlivé miesto v dodávateľskom reťazci, zatiaľ čo povinný mechanizmus mediácie ochráni ich príjem počas sporov s kupujúcimi. Nová antitrustová výnimka umožňuje neuznaným organizáciám výrobcov slobodne sa organizovať a získať významný trhový pákový efekt. Pojmy ako steak a pečeň sú prísne vyhradené pre živočíšne výrobky, aby sa zabránilo nekalej súťaži a odmenilo sa jedinečné poľnohospodárske know-how, a v texte sa výslovne zakazuje používanie označenia mäso v laboratórnych alebo bunkových výrobkoch,“ uviedla Imartová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)