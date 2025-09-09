< sekcia Ekonomika
EP schválil pravidlá EÚ na zníženie plytvania textilom a potravinami
Aktualizovaná legislatíva EÚ zavádza záväzné ciele znižovania plytvania potravinami, ktoré sa majú splniť na národnej úrovni do 31. decembra 2030.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 9. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok definitívne schválili nové opatrenia na predchádzanie a znižovanie plytvania potravinami a textilom v celej EÚ. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Aktualizovaná legislatíva EÚ zavádza záväzné ciele znižovania plytvania potravinami, ktoré sa majú splniť na národnej úrovni do 31. decembra 2030 - platí to pre 10 % zo spracovania a výroby potravín a 30 % na obyvateľa z maloobchodu, reštaurácií, zo stravovacích služieb a z domácností. Tieto ciele sa vypočítajú v porovnaní s množstvom vyprodukovaným ako ročný priemer medzi rokmi 2021 a 2023.
Europoslanci počas vyjednávaní presadili, aby členské krajiny EÚ prijali opatrenia na zabezpečenie toho, že hospodárske subjekty, ktoré zohrávajú významnú úlohu v predchádzaní a vzniku plytvania potravinami (každá krajina ich určí sama), uľahčovali darovanie nepredaných potravín, ktoré sú bezpečné na ľudskú spotrebu.
Výrobcovia, ktorí sprístupňujú textil v EÚ, budú musieť hradiť náklady na jeho zber, triedenie a recykláciu prostredníctvom nových schém zodpovednosti výrobcov (EPR), ktoré zriadi každý členský štát, do 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti smernice.
Tieto ustanovenia sa budú vzťahovať na všetkých výrobcov vrátane tých, ktorí používajú nástroje elektronického obchodu, a bez ohľadu na to, či majú svoje sídlo v krajine EÚ alebo mimo Únie. Mikropodniky budú mať ďalší rok na splnenie požiadavky na zriadenie tejto schémy.
Nové pravidlá sa budú vzťahovať na výrobky ako oblečenie a doplnky, klobúky, obuv, prikrývky, posteľná bielizeň a kuchynské utierky a záclony. Na podnet europarlamentu môžu krajiny EÚ zriadiť aj systémy EPR pre výrobcov matracov.
Členské štáty by sa mali pri rozhodovaní o finančných príspevkoch do systémov EPR zaoberať aj praktikami ultrarýchlej módy a rýchlej módy.
Obe nové zákonné opatrenia teraz podpíšu obaja spoluzákonodarcovia (EP aj Rada EÚ) pred ich zverejnením v Úradnom vestníku EÚ. Po nadobudnutí ich účinnosti budú mať členské krajiny 20 mesiacov na prevedenie týchto pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
Európska komisia navrhla v júli 2023 revíziu pravidiel EÚ o odpade, zameranú na potravinový a textilný odpad. Zdôvodnila to aj údajmi, podľa ktorých sa každý rok v EÚ vyprodukuje takmer 60 miliónov ton potravinového odpadu (132 kg na osobu) a 12,6 milióna ton textilného odpadu. Len oblečenie a obuv predstavujú 5,2 milióna ton odpadu, čo zodpovedá 12 kg odpadu na osobu ročne. Odhaduje sa, že menej ako 1 % všetkých textílií na celom svete sa recykluje do nových výrobkov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)