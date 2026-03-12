< sekcia Ekonomika
EP schválil pravidlá na väčšiu ochranu dovolenkárov a ich nákladov
Autor TASR
Štrasburg 12. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili revidované pravidlá o balíkoch cestovných služieb. Tieto pravidlá posilňujú ochranu dovolenkárov, pričom čerpajú ponaučenia z pandémie koronavírusu i bankrotov cestovných kancelárií, informuje spravodajca TASR.
Za aktualizovanú smernicu zahlasovalo 537 poslancov, dvaja boli proti a 24 sa zdržalo hlasovania. Smernica, ktorá už bola predbežne dohodnutá s členskými štátmi (Rada EÚ), objasňuje, ktoré cesty a služby možno považovať za balík cestovných služieb, zavádzajú sa pravidlá používania poukážok a stanovujú sa podmienky, za ktorých môžu klienti zrušiť cestovné plány bez nákladov.
Podľa nových pravidiel by malo byť ľahšie zistiť, ktoré kombinácie cestovných služieb predstavujú balík služieb. To je určené tým, kedy a ako je kombinácia služieb rezervovaná. Ak organizátor cesty vyzve klienta, aby si rezervoval dodatočné služby, musí ho informovať o tom, či tieto služby budú tvoriť balík služieb s už predtým rezervovanými službami.
Aktualizovaná smernica zavádza pravidlá používania poukazov, ktoré boli počas pandémie rozšírené. Spotrebitelia budú mať právo odmietnuť poukaz a namiesto toho požiadať o vrátenie peňazí do 14 dní. Poukážky môžu byť platné maximálne 12 mesiacov a klientom musia byť vrátené peniaze za všetky úplne alebo čiastočne nevyužité a vypršané poukážky.
Spoločnosti nesmú obmedziť výber cestovných služieb pre držiteľov poukážok.
Podľa súčasných pravidiel môžu klienti zrušiť svoje cestovné plány bez akýchkoľvek storno poplatkov alebo sankcií, ak sa v cestovnej destinácii vyskytnú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti. Toto sa po novom rozšíri aj na neodvrátiteľné a mimoriadne udalosti, ktoré sa vyskytnú v mieste odchodu alebo ktoré môžu významne ovplyvniť cestu. Či sú okolnosti dostatočne závažné pre bezplatné zrušenie sa bude posudzovať od prípadu k prípadu.
Po prijatí sťažnosti týkajúcej sa služby budú musieť organizátori zájazdov potvrdiť jej prijatie do siedmich dní a ponúknuť odôvodnenú odpoveď do 60 dní. Ak organizátor cesty zbankrotuje, klientom bude musieť byť vrátená suma za zrušené služby zo záruky v prípade platobnej neschopnosti do šiestich mesiacov (deväť mesiacov v prípade zložitých konkurzov). Štandardná 14-dňová lehota na vrátenie peňazí za zrušenie cesty zostane nezmenená.
Právne predpisy prijaté EP musia ešte formálne prijať aj ministri členských krajín. Znenie smernice následne zverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť. Krajiny EÚ budú mať potom 28 mesiacov na to, aby nové pravidlá previedli do vnútroštátnej legislatívy a ďalších šesť mesiacov na začatie uplatňovania nových ustanovení.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
