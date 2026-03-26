EP schválil smernicu zavádzajúcu protikorupčné pravidlá v celej EÚ
Autor TASR
Brusel 26. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli prijali smernicu, ktorá zavádza nové pravidlá, platné v celej EÚ, stanovujúce harmonizovaný trestnoprávny rámec na predchádzanie korupcii a boj proti nej. Informuje o tom spravodajca TASR.
Smernica, na ktorej sa EP a Rada EÚ (členské štáty) predbežne dohodli v decembri 2025, stanovuje spoločné vymedzenia trestných činov korupcie vrátane úplatkárstva, sprenevery, marenia spravodlivosti, obchodovania s vplyvom, nezákonného výkonu funkcií, nezákonného obohacovania súvisiaceho s korupciou, zatajovania a korupcie v súkromnom sektore. Zároveň sa v nej harmonizujú pravidlá týkajúce sa sankcií.
Za smernicu zahlasovalo 581 poslancov, 21 bolo proti a 42 sa zdržalo hlasovania.
Nový právny rámec modernizuje existujúce pravidlá, zosúlaďuje právne vymedzenia a zavádza štruktúrovanú úroveň sankcií a zameriava sa na riešenie nedostatkov v presadzovaní práva, najmä v cezhraničných prípadoch.
Systém sankcií sa týka zákonných maximálnych sankcií platných v celej EÚ, čo znamená, že maximálne sankcie podľa vnútroštátnych pravidiel nemôžu byť príliš nízke. Členské štáty si ponechajú možnosť prijať prísnejšie pravidlá a prispôsobiť ustanovenia svojim vnútroštátnym právnym systémom.
Smernica ďalej posilňuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi EÚ - vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúry (EPPO), Europolu a Eurojustu - spolu s lepšou výmenou informácií a koordináciou. Členské štáty budú každoročne zverejňovať porovnateľné údaje s cieľom zvýšiť transparentnosť.
S cieľom posilniť prevenciu a správu vecí verejných sa od členských štátov bude vyžadovať, aby prijali a pravidelne aktualizovali vnútroštátne protikorupčné stratégie - tento proces ráta aj so zapojením občianskej spoločnosti. Členské štáty takisto budú musieť vykonávať posúdenia rizík a zabezpečiť spoľahlivé systémy týkajúce sa konfliktov záujmov, transparentnosti politického financovania a noriem integrity. Na to musia byť zriadené špecializované a dostatočne nezávislé orgány na predchádzanie korupcii a na jej riešenie.
Holandská europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto oblasť Raquel García Hermida-van der Walleová v správe pre médiá spresnila, že ide o „historický zákon“, lebo korupcia spôsobuje umlčanie novinárov, zabíjanie občanov a skracovanie životov.
„Korupcia odčerpáva miliardy z našich ekonomík, narúša dôveru vo vládu a podkopáva samotnú demokraciu. Bez kontroly ohrozuje samotný základ EÚ. Tento právny predpis je o obrane Európy v jej jadre a o prínose pre našich občanov,“ vysvetlila poslankyňa.
Smernicu teraz musí formálne prijať Rada EÚ. Účinnosť nadobudne 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať 24 mesiacov na jej prevedenie do národnej legislatívy, s výnimkou ustanovení o posudzovaní rizík a vnútroštátnych stratégiách, ktoré majú 36-mesačnú lehotu na zakotvenie do domáceho práva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
