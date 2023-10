EP schválil štandard pre používanie označenia európsky zelený dlhopis

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali nový dobrovoľný štandard používania označenia "európsky zelený dlhopis", ktorý je prvým svojho druhu na svete.



Nariadenie, za ktoré zahlasovalo 418 poslancov, 79 bolo proti a 72 sa zdržalo hlasovania, stanovuje jednotné normy pre emitentov, ktorí chcú používať označenie európsky zelený dlhopis alebo "EuGB" na uvádzanie svojho dlhopisu na trh.



Normy umožnia investorom nasmerovať svoje peniaze s väčšou istotou do udržateľnejších technológií a podnikov. Spoločnosti, ktorá dlhopis vydáva, to poskytne väčšiu istotu, že dlhopis bude vhodný pre investorov, ktorí chcú do svojho portfólia pridať zelené dlhopisy. To má zvýšiť záujem o tento druh finančného produktu a podporiť prechod EÚ na klimatickú neutralitu.



Normy sú v súlade s taxonomickým rámcom EÚ, ktorý definuje, ktoré hospodárske činnosti EÚ považuje za environmentálne udržateľné.



Všetky spoločnosti, ktoré sa rozhodnú prijať štandardy a označenie EuGB pri marketingu zeleného dlhopisu, budú musieť zverejniť informácie o tom, ako sa výnosy z dlhopisov použijú a ako tieto investície zapadajú do zelených plánov spoločnosti na prechodné obdobie.



Požiadavky na zverejnenie, stanovené v takzvaných "podkladových šablónach", môžu využiť aj spoločnosti emitujúce dlhopisy, ktoré ešte nie sú schopné dodržiavať všetky prísne normy EuGB, ale chcú signalizovať svoje ekologické ambície.



Nariadením sa zavádza systém registrácie a rámec dohľadu pre externých posudzovateľov európskych zelených dlhopisov - nezávislé subjekty zodpovedné za hodnotenie dodržiavania noriem.



Kým nebude taxonomický rámec plne funkčný, emitenti európskeho zeleného dlhopisu budú musieť zabezpečiť, aby sa aspoň 85 % finančných prostriedkov získaných z dlhopisov vyčlenilo na ekonomické činnosti, ktoré sú v súlade s nariadením EÚ o taxonómii. Zvyšných 15 % možno prideliť iným ekonomickým činnostiam za predpokladu, že emitent splní požiadavky na jasné vysvetlenie, kam táto investícia pôjde.



EP v správe pre médiá pripomenul, že trh zelených dlhopisov zaznamenal od roku 2007 exponenciálny rast, pričom ročná emisia zelených dlhopisov prekonala v roku 2021 po prvý raz hranicu pol bilióna USD, čo predstavuje 75-percentný nárast v porovnaní s rokom 2020. Európa bola najplodnejším emisným regiónom s 51 % globálneho objemu zelených dlhopisov v roku 2020. Zelené dlhopisy predstavujú približne 3 až 3,5 % z celkovej emisie dlhopisov.