EP schválil svoje požiadavky pre budúci sedemročný rozpočet EÚ

Brusel/Štrasburg 7. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili svoje vízie a požiadavky na budúci sedemročný rozpočet EÚ (2028 - 2034). Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie, ktoré podporilo 317 poslancov, 206 bolo proti a 123 sa zdržalo hlasovania, požaduje výrazne ambicióznejší viacročný finančný rámec (VFR), ktorý dokáže splniť rastúce očakávania občanov EÚ v podmienkach globálnej nestability.



Podľa poslancov EP súčasný výdavkový strop vo výške 1 % hrubého národného dôchodku 27-člennej EÚ nestačí na riešenie rastúceho počtu kríz a výziev. V dobe, keď sa USA vzdávajú svojej globálnej pozície, výdavky EÚ budú musieť viac riešiť ruskú vojnu proti Ukrajine, náročný ekonomický a sociálny vývoj, medzery v konkurencieschopnosti v porovnaní s inými regiónmi sveta a tiež zhoršujúci sa stav klímy a biodiverzity.



EP odmieta myšlienku eurokomisie napodobniť model „jeden národný plán na jeden členský štát“ plánu obnovy a odolnosti. Namiesto toho zákonodarcovia požadujú takú štruktúru, ktorá zabezpečí transparentnosť, parlamentnú zodpovednosť a zapojí regionálne a miestne orgány.



Uznesenie EP zároveň potvrdilo potrebu politiky súdržnosti pri prehlbovaní jednotného trhu, znižovaní nerovnosti a boji proti chudobe.



Poslanci upozornili, že navrhovaný „fond pre konkurencieschopnosť“, ktorý by zlúčil viaceré existujúce programy, je neadekvátny. Požadujú nový fond, cielene určený vyvolať pákový efekt súkromných a verejných investícií prostredníctvom mechanizmov na znižovanie rizika podporovaných EÚ.



Europoslanci súhlasia s tým, že budúci VFR by mal zvýšiť výdavky na obranu, tie však nesmú podkopať sociálne a environmentálne výdavky ani dlhodobé politiky EÚ.



Budúci dlhodobý rozpočet podľa uznesenia EP musí musí byť transparentnejší a musí znížiť zbytočnú byrokraciu pre príjemcov eurofondov. Nesmie však dať eurokomisii väčší priestor bez demokratickej kontroly EP.



Poslanci ocenili návrh na väčšiu flexibilitu vo výdavkoch a podľa nich sa do dlhodobého rozpočtu musia začleniť kapacity na reakciu na krízu pre každú oblasť politiky, pričom musia byť vyhradené zdroje na humanitárnu pomoc.



Podľa europoslancov budúci sedemročný rozpočet by mal zahŕňať dva špeciálne nástroje - jeden na pomoc pri katastrofách a druhý na iné nepredvídané výzvy.



Poslanci zároveň trvajú na tom, že prístup k finančným prostriedkom musí byť viazaný na rešpektovanie hodnôt EÚ a zásad právneho štátu.



V závere svojho uznesenia europoslanci zdôraznili, že splácanie nákladov na pôžičky plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU) nesmie ohroziť financovanie kľúčových priorít EÚ. V tejto súvislosti vyzvali Radu EÚ (členské štáty), aby prijala nové, skutočné zdroje príjmov pre spoločný rozpočet.







