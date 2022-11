EP schválil zákon, ktorý preskúma zahraničné dotácie z tretích krajín

Brusel 10. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil nový zákon EÚ, ktorý zaisťuje, že zahraničné dotácie, poskytované krajinami spoza hraníc EÚ, nenarušia vnútorný trh Únie.



Nariadenie, za ktoré hlasovalo 598 poslancov, piati boli proti a deväť sa zdržalo hlasovania, umožňuje Európskej komisii (EK) skúmať dotácie, ktoré verejné orgány mimo EÚ poskytujú spoločnostiam, pôsobiacim v Únii.



Ak sa zistí, že dotácie narúšajú hospodársku súťaž, EK môže uplatniť opatrenia na vyriešenie tohto problému. Tie by mali zabrániť podnikom využívať napríklad pôžičky s nulovým úrokom, financovanie pod úrovňou nákladov, preferenčné daňové zaobchádzanie alebo priame štátne granty na to, aby pri fúziách, akvizíciách alebo pri verejnom obstarávaní predbehli konkurentov z EÚ.



Nariadenie reaguje na dlhodobú regulačnú medzeru. Podpora poskytovaná krajinami mimo EÚ nebola totiž dosiaľ regulovaná, avšak členské štáty sú dlhodobo viazané prísnymi pravidlami štátnej pomoci.



Spoločnosti na základe nových pravidiel budú musieť informovať EK o plánovaných fúziách a akvizíciách, ak jedna zo zainteresovaných strán má v EÚ obrat aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok je aspoň 50 miliónov eur. Komisia preskúma aj výberové konania vo verejnom obstarávaní, ak hodnota obstarávania je aspoň 250 miliónov eur.



Vyjednávači EP posilnili účinnosť opatrení eurobloku tým, že do pôsobnosti nariadenia zahrnuli štátne spoločnosti, ktoré často dostávajú dotácie. Skrátili tiež lehotu, ktorú má EK k dispozícii na vyšetrovanie verejného obstarávania, a zabezpečili, že členské štáty, spoločnosti a iné zainteresované strany budú mať k dispozícii osobitné kanály na informovanie eurokomisie o potenciálne narušujúcich dotáciách.



Poslanci tiež zlepšili právnu istotu tým, že zaviazali EK vydať usmernenia o tom, ako posudzuje narušujúcu povahu zahraničných dotácií a ako posudzuje vplyv trh narúšajúcej dotácie vo vzťahu k jej potenciálnym výhodám. Zabezpečili tiež podnikom možnosť overiť si prostredníctvom konzultácie s eurokomisiou potrebu zverejniť prijaté dotácie.



Cieľom novej právnej úpravy je zlepšiť mnohostranné pravidlá o dotáciách. V prípade prijatia ekvivalentných multilaterálnych pravidiel by preto mohlo dôjsť k zrušeniu aktuálneho nariadenia EÚ.



"Toto nariadenie so svojimi možnosťami dialógu s tretími krajinami, ktoré europarlament posilnil, dáva Európskej komisii ďalší nástroj na zastavenie rastúceho prílevu globálnych pretekov o škodlivé dotácie," opísal situáciu luxemburský europoslanec a spravodajca pre túto oblasť Christophe Hansen.



Po hlasovaní v EP sa očakáva, že Rada EÚ túto dohodu oficiálne schváli 28. novembra. Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.



Parlament pripomenul, že EÚ je otvorená ekonomika a jeden z najväčších obchodných blokov na svete, ktorý tvorí 16 % svetového obchodu. Únia v roku 2021 získala 117 miliárd eur v priamych zahraničných investíciách. Rastie však počet prípadov, v ktorých sa zdá, že zahraničné dotácie uľahčili získavanie podnikov EÚ, ovplyvnili investičné rozhodnutia alebo narušili obchod so službami na úkor spravodlivej hospodárskej súťaže.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)