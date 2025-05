Sedem europoslancov zo SR odobrilo zmeny noriem emisií CO2 pre autá

Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok (8. 5.) v Štrasburgu schválili cielenú zmenu noriem emisií CO2 pre nové osobné automobily a dodávky, čo vychádza v ústrety európskym výrobcom automobilov. TASR k tejto téme oslovila slovenských europoslancov z viacerých politických strán a frakcií v EP, reagovali iba niektorí z nich.



Za návrh Európskej komisie (EK) na podporu európskeho automobilového sektora, ktorý čelí výzvam rýchlych technologických zmien a rastúcej konkurencii, zahlasovalo 458 poslancov, 101 bolo proti a 14 sa zdržalo hlasovania. Z 15 slovenských europoslancov zmenu pravidiel podporili siedmi europoslanci z frakcií Obnovme Európu (RE), Európska ľudová strana (EPP) a Európa suverénnych národov (ESN).



Ľudovít Ódor (RE, PS) z Výboru EP pre hospodárske a menové veci (ECON) upozornil, že európsky aj slovenský automobilový sektor potrebuje rýchlu pomoc. „O to viac vítam, že frakcie súčasnej koalície v Európskom parlamente vrátane skupiny Obnovme Európu preukázali schopnosť flexibilne sa dohodnúť na zrýchlenej procedúre. Možnosť splniť povinnosti počas trojročného obdobia súladu sektoru pomôže a zároveň zachováva regulačnú istotu. Keď som na začiatku roka navštevoval slovenské automobilky, toto opatrenie vítali,“ vysvetlil Ódor.



Kvestorka EP Miriam Lexmann (EPP, KDH) z Výboru EP pre medzinárodný obchod (INTA) vyhlásila, že hlasovanie o flexibilnejšom prístupe k spĺňaniu emisných noriem pri predaji nových áut vníma ako dôležitý prvý krok v širšej debate o revízii zákazu predaja spaľovacích motorov, ktorú podľa jej slov už od začiatku na Slovensku presadzuje aj KDH.



„Táto zmena odvráti hrozbu obrovských pokút pre automobilky v období, kým dôjde k revízii zákazu, keďže tieto pokuty by mohli významne ovplyvniť ich výrobné kapacity. Dlhodobo volám po tom, aby EÚ zaujala racionálny prístup, ktorý nebude pretláčať umelé ciele a podkopávať tak konkurencieschopnosť nášho priemyslu.“ opísala situáciu. Upozornila, že automobilový sektor je kľúčovým odvetvím európskej ekonomiky a len na Slovensku zabezpečuje živobytie stovkám tisícom občanov. „Revízia zákazu spaľovacích motorov je absolútne zásadná pre to, aby sme tieto pracovné miesta udržali,“ odkázala poslankyňa.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)