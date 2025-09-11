< sekcia Ekonomika
Europoslanci zo SR oceňujú zmeny financovania kohéznej politiky
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 11. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu (10. 9.) schválil navrhované zmeny pre financovanie politiky súdržnosti a sociálnych vecí v EÚ. Spravodajca TASR pre zmeny, ktoré zavedú flexibility pri čerpaní eurofondov, oslovil slovenských europoslancov z viacerých politických strán a frakcií EP, odpovedali len niektorí.
Zmeny navrhnuté Európskou komisiou sú reakciou na nové výzvy a priority EÚ. Strednodobé preskúmanie fondov kohéznej politiky a Európskeho sociálneho fondu umožňujú preprogramovať eurofondy smerom k novým prioritám.
Poslankyňa Ľubica Karvašová (RE/PS) ako tieňová spravodajkyňa pre túto legislatívu presadila zavedenie poistky, ktorá už neumožní vládam členských krajín svojvoľne siahať na eurofondy určené mestám a obciam bez konzultácie s nimi. „To je kľúčové najmä pre krajiny ako Slovensko, kde vláda v júni zmrazila 200 miliónov eur regiónom napriek tomu, že projekty boli pripravené a mohli sa začať realizovať,“ odkázala poslankyňa.
Miriam Lexmann (EPP/KDH) upozornila, že presmerovanie financií nielen z politiky súdržnosti, ale aj z Európskeho sociálneho fondu môže byť nebezpečnou praktikou, pokiaľ sa neuchopí správne.
„Našou úlohou je zabezpečiť, aby sme na jednej strane podporili nové priority, ktoré sú pre EÚ a členské štáty dôležité, ako je posilňovanie konkurencieschopnosti či bezpečnosti. Na druhej strane sú však nesmierne dôležité dostatočné záruky na to, aby sa fondy neodchýlili od svojho pôvodného zámeru, či už je to zmenšovanie rozdielov medzi regiónmi, alebo pomoc pre našich občanov,“ vysvetlila. Tento cieľ posilňovala aj prostredníctvom svojich pozmeňovacích návrhov vo Výbore EP pre zamestnanosť a sociálne veci.
Lucia Yar (RE/PS) pripomenula, že Európa čelí novým výzvam, a preto je dôležité flexibilne nasmerovať eurofondy do nových priorít. Tvrdí, že po preletoch ruských dronov nad územím Poľska nikto nemôže pochybovať, že obrana Európy vrátane Slovenska musí byť jednou z nich.
„Zároveň platí, že ak sme nedokázali roky efektívne čerpať eurofondy z kohéznej politiky a hrozí, že peniaze v aktuálnom období prepadnú, tak bude efektívnejšie ich využiť na výzvy, ktorým čelíme. Flexibilita schválenej európskej legislatívy je v poriadku, no práve vlády musia vedieť, čo sú v ich krajine absolútne základné priority - kde sa dá sekať a kde už nie. Neznamená to však, že je to bianko šek pre vlády, aby pod zámienkou presmerovania peňazí z nevyčerpaných programov do nových priorít zmrazili stovky miliónov eur regiónom, mestám a obciam, ako to spravila Ficova vláda,“ odkázala. Podľa nej práve mestá a obce najlepšie vedia, ako investovať eurofondy do rozvoja ich infraštruktúry, do obnovy škôl, nemocníc či ciest.
„Slovensko z kohéznych fondov dlhodobo profituje a vďaka tejto legislatíve budú eurofondy ešte lepšie chránené pred politickými zásahmi vlády, ktorá by ich mohla presmerovať na svoje vlastné záujmy. A ak tak spraví, obce a mestá sa budú môcť brániť a rozhodnutie vlády zvrátiť súdnou cestou. Dostávajú do rúk nástroj, ktorý im dáva silnejšiu ochranu pred svojvoľnými zásahmi vlády do eurofondov,“ skonštatovala.
