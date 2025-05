EP súhlasí s predĺžením schémy skladovania plynu z roku 2022 do 2027

Brusel/Štrasburg 8. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali návrh zákona, ktorým sa Európska komisia (EK) snaží zabrániť špekuláciám na trhu s plynom a znížiť ceny zavedením väčšej flexibility v pravidlách pre dopĺňanie zásobníkov plynu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za návrh EK predĺžiť schémy skladovania plynu prijaté v EÚ v roku 2022 do 31. decembra 2027 sa vyslovilo 425 poslancov, 106 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania.



Platnosť povinného skladovania plynu, ktorá zaisťuje bezpečnosť dodávok plynu pred zimnou sezónou, mala pôvodne skončiť koncom roka 2025.



Europoslanci k plánu EK predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov na zmiernenie napätia na trhu s plynom, keďže špekulácie týkajúce sa existujúceho povinného cieľa 90-percentného naplnenia do 1. novembra každého roka, zvyšovali náklady na dopĺňanie zásobníkov počas leta.



Zákonodarcovia navrhujú znížiť cieľ plnenia z 90 % na 83 %, pričom tento cieľ sa má splniť kedykoľvek medzi 1. októbrom a 1. decembrom každého roka. Členské štáty by sa mohli odchýliť od cieľa plnenia až o štyri percentuálne body v prípade nepriaznivých trhových podmienok, ako sú prerušenia dodávok alebo vysoký dopyt.



Komisia môže túto odchýlku zvýšiť až o ďalšie štyri percentuálne body, ak by nepriaznivé trhové podmienky pretrvávali.



Podľa požiadaviek europoslancov by však členské štáty museli zabezpečiť, aby kumulatívne účinky flexibility a výnimiek neznížili celkové povinnosti plnenia skladov pod 75 %.



Poslanci zároveň súhlasia s tým, že vzhľadom na prebiehajúcu ruskú agresiu proti Ukrajine by sa členské štáty mali zdržať skladovania plynu ruského pôvodu. Žiadajú tiež, aby Európska únia okamžite zaviedla sankcie na dovoz ruského plynu, vrátane LNG, čo je podľa výhľadu Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ENTSOG) na roky 2024 - 2025 nevyhnutné a aj uskutočniteľné.



Poslanci po štvrtkovom hlasovaní môžu začať rokovania o väčšej flexibilite pre zásobníky plynu s poľským predsedníctvom v Rade EÚ. Prvé kolo rokovaní je naplánované na 13. mája.