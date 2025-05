EP upozornil na dôležité prvky stratégie pre odolnosť vodohospodárstva

Brusel/Štrasburg 7. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu prijal svoje odporúčania pre Európsku stratégiu odolnosti vodohospodárskeho sektora, ktorú by Európska komisia (EK) mala prijať v najbližších týždňoch. Informuje o tom spravodajca TASR.



Správa, ktorú podporilo 470 poslancov, 81 bolo proti a 92 sa zdržalo hlasovania, žiada zaviesť ambicióznu stratégiu pre EÚ, aby efektívnejšie spravovala svoje vodné zdroje a lepšie reagovala na výzvy súvisiace s vodou.



Europoslanci v prijatom texte zdôraznili, že voda je nevyhnutná pre životy a zdravie ľudí a je aj ústredným prvkom európskeho hospodárstva, konkurencieschopnosti a úsilia o adaptáciu na zmenu klímy.



Europoslanci žiadajú EK, aby navrhla sektorové ciele pre efektívne využívanie a odber vody (z povrchu aj z podzemných zásob) na základe posúdenia rizík. Konkrétne by mala EÚ urobiť viac pre zníženie znečistenia vody liekmi, pesticídmi a hnojivami, baktériami odolnými voči antibiotikám, mikroplastmi a chemikáliami a postupne vyradiť tzv. „večné chemikálie“ (PFAS).



Podľa EP by adaptácia na zmenu klímy mala byť zaradená do plánov a politických opatrení ovplyvňujúcich využívanie vody a pôdy, a do cielených opatrení pre regióny, ktoré čelia jedinečným výzvam, ako sú Stredozemné more, ostrovné oblasti a najvzdialenejšie regióny.



Poslanci chcú, aby eurokomisia vyhradila osobitné finančné zdroje pre odolnosť vodohospodárstva, na modernizáciu vodnej infraštruktúry, udržateľné hospodárenie s vodou, riešenia inšpirované prírodou a inovatívne technológie efektívneho využívania vody. Komisia by v tejto oblasti mala investovať aj do riešení umelej inteligencie, detekcie únikov vody v reálnom čase, inteligentného zavlažovania a nových technológií, ktoré zlepšujú efektívnosť využívania vody.



Tlačová správa EP konštatuje, že nedostatok vody každoročne postihuje 20 % európskeho územia a 30 % populácie. Najmä znečistenie, degradácia biotopov, dosahy zmeny klímy a nadmerné využívanie sladkovodných zdrojov vyvíjajú tlak na európske jazerá, rieky, pobrežné vody a podzemné vody.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)