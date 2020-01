EP vyzval Európsku komisiu predložiť zákon o univerzálnej nabíjačke

Brusel 30. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli vyzvali Európsku komisiu, aby do šiestich mesiacov prijala legislatívu, ktorou sa zjednotia koncovky na nabíjačkách pre všetky mobilné elektronické zariadenia v celej Európskej únii.



Jedným z iniciátorov tejto výzvy je aj slovenský europoslanec a člen Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Ivan Štefanec (KDH). Spolu s ním v mene frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) túto iniciatívu v pléne EP predostreli poľská europoslankyňa Róža Thunová a holandský poslanec Antonius Manders.



Uznesenie, za ktoré hlasovalo 582 poslancov a 40 bolo proti, vyzvalo Európsku komisiu, aby zverejnila hodnotenie vplyvu zavedenia spoločnej nabíjačky s cieľom navrhnúť povinné ustanovenia pre krajiny EÚ. Parlament ako hlavný argument na zmenu legislatívy uviedol spotrebiteľské a environmentálne problémy vyplývajúce z veľkého množstva typov nabíjačiek na európskom trhu. Nie je to prvý podobný pokus EP, európski zákonodarcovia sa už desať rokov snažia o univerzálnu nabíjačku, narážali však na odpor zo strany výrobcov, pričom sa v tejto súvislosti uvádza najmä americká spoločnosť Apple.



Podľa údajov EP európski spotrebitelia sa v súčasnosti musia pre nabíjanie mobilov, notebookov, elektronických čítačiek a podobných zariadení rozhodovať medzi troma hlavnými typmi nabíjačiek: káble pre telefóny od Apple, káble s koncovkami micro-USB alebo káble s konektormi USB-C. Škála používaných nabíjačiek sa výrazne zjednodušila od roku 2009, keď boli k mobilným telefónom dodávané desiatky rôznych typov nabíjačiek, čo viedlo k hromadeniu elektronického odpadu.



Poslanci pripomenuli, že na svete aj tak ročne vzniká 50 miliónov ton elektronického odpadu, takmer štvrtina z toho v krajinách EÚ, aj preto sú potrebné prísnejšie opatrenia v tejto oblasti.



Európska komisia sa tejto iniciatíve EP nebráni a pripravuje sa vyhodnotiť situáciu, aký dosah by malo na výrobcov zavedenie iba jedného typu nabíjačky. Podľa EP by sa eurokomisia mala rozhodnúť ešte v priebehu tohto roka a predložiť príslušný návrh zákona.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)