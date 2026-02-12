< sekcia Ekonomika
EP vyzval na lepšie financovanie a koordináciu boja proti chudobe
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 12. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali na lepšie financovanie a koordináciu boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Európskej únii (EÚ). Informuje o tom spravodajca TASR.
Poslanci vyzvali Európsku komisiu (EK), aby v pripravovanej stratégii boja proti chudobe uznala chudobu ako porušenie ľudskej dôstojnosti a chcú, aby sa naliehavo snažila odstrániť chudobu najneskôr do roku 2035. Správa, za ktorú zahlasovalo 385 poslancov, 141 bolo proti a 53 sa zdržalo hlasovania, vyzýva tiež na primerané rozpočtové zdroje na opatrenia proti chudobe v dlhodobom rozpočte EÚ a na riadnu koordináciu medzi EÚ a jej členskými štátmi.
Vzhľadom na to, že počet detí ohrozených chudobou rastie, EP požaduje lepšiu podporu pre krajiny EÚ pri implementácii Európskej záruky pre deti. Cieľom je zabezpečiť prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a starostlivosti a k zdravej výžive pre všetky deti v núdzi. Poslanci žiadajú vyčleniť najmenej 20 miliárd eur na Európsku záruku pre deti a chcú, aby členské štáty vyčlenili najmenej 5 % finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu+ na projekty boja proti detskej chudobe.
Plná zamestnanosť a sociálna ochrana by mali byť štandardnými cieľmi hospodárskych a sociálnych politík, tvrdia europoslanci, podľa ktorých EK a krajiny EÚ by mali podporovať politiky na ochranu pracovných práv a spravodlivých miezd vrátane rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
Komisia a členské štáty by mali zvýšiť aj verejné investície do politík, ktoré poskytujú univerzálny prístup k bývaniu, potravinám, vode, hygiene, energii a doprave. To by mohlo pomôcť prelomiť medzigeneračný cyklus chudoby a posilniť sociálne a pracovné začlenenie.
Parlament ďalej chce akčný plán na ukončenie bezdomovectva v celej EÚ do roku 2030 s konkrétnymi opatreniami zameranými na deti a rodiny, pracovníkov, ktorí prišli o prácu a ženy.
Správa EP nakoniec vyzýva na prijatie opatrení na posilnenie politickej účasti ľudí žijúcich v chudobe, aby sa zapojili do rozhodovania a do implementácie a hodnotenia politík, ktoré sa ich týkajú.
Podľa údajov Európskej komisie bolo v roku 2024 v EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 93,3 milióna ľudí vrátane 20 miliónov detí, čiže štvrtiny detí v EÚ.
EP prijal nové pravidlá na ochranu farmárov pred nekalými obchodnými praktikami
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok zahlasovali za nové opatrenia na ochranu európskych poľnohospodárov pred nekalými obchodnými praktikami zo strany tých, čo nakupujú poľnohospodárske produkty. Informuje o tom spravodajca TASR.
Hlasovaním, v ktorom bolo 555 hlasov za, žiaden proti a 26 sa zdržalo, europoslanci dali konečný súhlas novým pravidlám, ktoré zaväzujú vnútroštátne orgány k spolupráci v otázke nekalých obchodných praktík s cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodári dostávali spravodlivú odmenu za svoju prácu.
Prípadom cezhraničných nekalých obchodných praktík poškodzujúcich poľnohospodárov a malých výrobcov poľnohospodárskych produktov sa tak bude predchádzať, budú sa vyšetrovať a trestať. Na posilnenie ochrany poľnohospodárov nová legislatíva umožní členským štátom automaticky zasiahnuť a zastaviť cezhraničné nekalé obchodné praktiky z vlastnej iniciatívy bez toho, aby bolo potrebné podať sťažnosť od výrobcu. Tento systém bude kopírovať režim ochrany zemepisných označení na jednotnom trhu.
Nové pravidlá sa snažia chrániť výrobcov aj pred nekalými obchodnými praktikami kupujúcich z krajín mimo EÚ, čo má zabrániť prevádzkovateľom v obchádzaní zákona presťahovaním sa mimo EÚ. Kupujúci so sídlom mimo EÚ budú musieť určiť „kontaktnú osobu zodpovednú za EÚ“ v prípade, že sa proti nim začne vyšetrovanie. Táto osoba bude hlavným kontaktným bodom pre orgány činné v trestnom konaní a bude povinná uľahčovať vyšetrovanie nekalých obchodných praktík.
Schválené nariadenie umožňuje vnútroštátnym orgánom činným v trestnom konaní navzájom sa informovať o nekalých obchodných praktikách alebo o riziku ich výskytu prostredníctvom informačného systému vnútorného trhu. Táto výmena má mať odstrašujúci účinok a zabezpečí rýchle a koordinované reakcie na zastavenie nekalých obchodných praktík.
Nové pravidlá ešte musí schváliť Rada EÚ (členské štáty). Platiť začnú 18 mesiacov po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
