EP: Wiezik a Hojsík podporili iniciatívu na zákaz klietkového chovu

Brusel 15. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) pripravil vo štvrtok doobeda verejné vypočutie o európskej občianskej iniciatíve zameranej na zákaz používania klietok pre hospodárske zvieratá v EÚ.



Na vypočutí Výboru EP pre poľnohospodárstvo a Výboru EP pre petície sa zúčastnili zástupcovia tejto iniciatívy, ako aj podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Vera Jourová, eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová a eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.



Slovenský europoslanec Michal Wiezik (Spolu), ktorý je členom Vyšetrovacieho výboru EP pre ochranu zvierat počas prepravy, pre TASR uviedol, že táto iniciatíva vyzýva eurokomisiu, aby ukončila chov hospodárskych zvierat v klietkach a navrhla právne normy zakazujúce ich použitie. Zdôraznil, že rozsiahly vedecký výskum ukazuje, že klietkové chovy sú v rozpore s dobrými životnými podmienkami hospodárskych zvierat podľa smernice EÚ o poľnohospodárstve.



"Žiadny z klietkových systémov, ktorý bol doteraz navrhnutý, vrátane takzvaného obohateného ustajnenia kolónií, neposkytuje dostatočný priestor na zabezpečenie etologických potrieb hospodárskych zvierat. Napriek tomu každý rok vyše 300 miliónov hospodárskych zvierat v EÚ nútime žiť v klietkach, a nevyhovujúcich ohradách," uviedol poslanec.



Dodal, že klietky sa využívajú na segregáciu zvierat, ktoré majú zo svojej podstaty sociálny charakter (chov králikov, teliat do ôsmich týždňov a prasníc) a pri chove na mäso či vajcia umiestňujeme zvieratá hromadne na malej ploche.



"Klietkové chovy sú synonymom utrpenia a často sa stávajú ohniskami zoonotických chorôb. Klietkové chovy by sa mali v EÚ ukončiť s využitím programov na zdieľanie vhodných postupov a s finančnou podporou farmárov, s cieľom uľahčiť im prechod na alternatívne systémy chovu. Komerčné alternatívy, ktoré uspokojujú potreby všetkých chovaných druhov, poskytujú lepšie životné podmienky a sú aj ekonomicky a produkčne úspešné, už dávno existujú," odkázal.



Výzva 1,4 milióna občanov EÚ a viac ako 140 uznávaných vedcov na ukončenie "doby klietkovej" sa podľa Wiezika stretla s veľkou odozvou zo strany eurokomisie aj europarlamentu a vyjadril nádej, že pomôže k zmene podmienok chovu hospodárskych zvierat.



Poslanec Martin Hojsík (PS), ktorý je členom pracovnej skupiny EP pre ukončeniu klietkového chovu dodal, že v EÚ viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat strávi celý svoj život alebo jeho značnú časť v klietkach - sú to sliepky, zajace, kravy, prasnice, atď. "Zabúdame, že sú to živé, inteligentné bytosti, ktoré cítia bolesť a utrpenie. Viac ako 180 miliónov sliepok prežíva celý život v klietke o veľkosti jedného hárku papiera A4. Tento systém spôsobuje obrovské fyzické aj psychologické utrpenie zvierat," zdôraznil.



Podľa Hojsíka však nestačí iba prichádzať s obmedzeniami pre poľnohospodárov, bez žiadnej podpory. Tvrdí, že veľa farmárov si prechod smerom od klietkového chovu želá, no potrebuje pomoc EÚ. "Preto navrhujeme finančnú podporu pre farmárov, ktorá im umožní spraviť túto dôležitú zmenu. Jednou z najväčších obáv európskych farmárov je konkurencia z krajín mimo EÚ, ktoré by boli schopné dovážať zvieratá zo zahraničia za nižšiu cenu a odchované na nižšom štandarde. Preto musíme nastaviť pravidlá na dovoz tak, aby spĺňali požiadavky, ktoré budeme vyžadovať od našich farmárov," opísal situáciu Hojsík.