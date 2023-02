EP zahrnul energetické opatrenia REPowerEU do národných plánov obnovy

Brusel/Štrasburg 14. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov obnovy, aby tak zaistili posilnenie nezávislosti od ruských fosílnych palív, urýchlili zelenú transformáciu a boj proti energetickej chudobe.



Za dohodu, ktorú EP dosiahol vlani v decembri s Radou EÚ, zahlasovalo 535 poslancov, 63 bolo proti a 53 sa zdržalo hlasovania. Z dohody vyplýva, že členské štáty, ktoré žiadajú o dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom zmeneného plánu obnovy a odolnosti, budú musieť zahrnúť do svojich plánov aj opatrenia zamerané na úsporu energie, výrobu čistej energie a diverzifikáciu energetických dodávok v súlade s plánom REPowerEU.



Nové pravidlá sa budú na opatrenia uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. februára 2022 až na niekoľko výnimiek. Poslanci zaistili, aby išlo o opatrenia na podporu investícií na boj proti energetickej chudobe v prípade zraniteľných domácností, malých a stredných podnikov a mikropodnikov.



Poslanci presvedčili krajiny EÚ, aby vyčlenili minimálne 30 % svojich výdavkov v rámci REPowerEU na viacnárodné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na prekážky prenosu, distribúcie a uskladňovania energie a zvyšujú cezhraničné toky. Platí to aj v prípade, že opatrenia realizuje iba jedna členská krajina.



Zákonodarcovia dosiahli tiež zavedenie nových pravidiel transparentnosti pre 100 konečných príjemcov, ktorí získajú najvyššiu sumu finančných prostriedkov. Tieto pravidlá sa budú týkať všetkých plánov obnovy a odolnosti.



Na kapitoly plánu REPowerEU by sa mala uplatňovať zásada "nespôsobovať významnú škodu" s dočasnou výnimkou v prípade opatrení, ktoré slúžia na ochranu bezprostredných záujmov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti, minimalizujú potenciálne škody na životnom prostredí a neohrozujú klimatické ciele Únie.



Vyjednávači EP zabezpečili, aby z dodatočnej sumy 20 miliárd eur v grantoch, ktorú navrhla eurokomisia, osem miliárd pochádzalo zo skoršej aukcie národných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS). Zvyšných 12 miliárd eur sa bude čerpať z Inovačného fondu. Žiadne príjmy získané prostredníctvom ETS nebude možné použiť na investovanie do fosílnych palív.



Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) je mimoriadne a jednorazové opatrenie zavedené do 31. augusta 2026. Nové pravidlá o opatreniach plánu REPowerEU v národných plánoch obnovy nadobudnú účinnosť deň po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.