EP žiada, aby EK začala konanie o zmrazení eurofondov Slovensku
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 29. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu hlasovali o rozpočtovom absolutóriu - o tom, ako inštitúcie EÚ spravovali rozpočet EÚ v roku 2024. V súlade s návrhom správy z dielne Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT), ktorý sa v piatich bodoch týkal aj Slovenska, europoslanci zahlasovali za absolutórium a v bode 109 aj za odporúčanie, aby Európska komisia začala právne konanie, ktoré by mohlo viesť k zmrazeniu eurofondov Slovensku v súlade s mechanizmom podmienenosti. Európska komisia uznesenie europarlamentu zoberie na vedomie ako politický signál, nemusí sa ním však doslovne riadiť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
