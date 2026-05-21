EP žiada o zavedenie dňa na pamiatku obetí pracovných úrazov
Brusel/Štrasburg 21. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu prijali svoje návrhy na zníženie počtu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí v Európskej únii (EÚ). Zároveň navrhli, aby na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bol 8. august vyhlásený za Európsky deň pamiatky obetí pracovných úrazov a za ochranu a dôstojnosť pracovníkov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Zavedenie tohto pamätného dňa by podľa europoslancov malo zvýšiť povedomie Európanov o dôležitosti prevencie a bezpečnosti pri práci vo verejnej správe, podnikoch a inštitúciách, spolu so zavedením konkrétnych iniciatív v školách a na pracoviskách. Tento návrh podporilo 395 poslancov, 12 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania.
Europarlament zároveň chce, aby Európska komisia (EK) posúdila a riešila riziká pre zdravie a bezpečnosť pri práci spojené s umelou inteligenciou a algoritmickými systémami riadenia. Poslanci tvrdia, že pracovníci zamestnaní prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem a tí, ktorých úlohy, tempo a výkon sú riadené alebo hodnotené nástrojmi založenými na umelej inteligencii, môžu čeliť zvýšeným rizikám v dôsledku intenzívnejšieho pracovného rytmu a zneužívania monitorovania pri algoritmickom rozhodovaní.
Zákonodarcovia okrem toho vyzvali EK, aby posúdila riziká bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s klimatickými faktormi, ako je tepelný stres, extrémne poveternostné podmienky a znečistenie ovzdušia. Žiadajú lepšie ochranné a preventívne opatrenia na pracovisku na ochranu pracovníkov pred extrémnymi horúčavami a vplyvmi klimatických zmien, ktoré chcú uznať za hlavné rizikové faktory pri práci.
Parlament, s cieľom pomôcť dosiahnuť bezpečné a zdravé pracoviská v krajinách EÚ, zdôraznil dôležitosť inšpekcií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyzval členské krajiny EÚ, aby posilnili inšpektoráty práce stálym personálom, primeranými zdrojmi a inštitucionálnou nezávislosťou.
EP pripomenul, že dátum 8. augusta ako pamätný deň zvolil na pamiatku tragédie v bani Bois Du Cazier v belgickej lokalite Marcinelle z 8. augusta 1956, pri ktorej zahynulo 262 baníkov z viacerých európskych krajín, ktoré sú v súčasnosti členmi EÚ.
V roku 2023 bolo v EÚ zaznamenaných 3298 smrteľných pracovných úrazov a približne 2,8 milióna nesmrteľných úrazov, ktoré mali za následok najmenej štvordňovú neprítomnosť v práci - k týmto prípadom došlo vo vysoko rizikových odvetviach ako je stavebníctvo, doprava, výroba a poľnohospodárstvo.
EP chce európsky štatút opatrovateľov a rodovú rovnosť v oblasti starostlivosti
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok predložili odporúčania na posun smerom k spoločnosti, ktorá podporuje rovnosť medzi mužmi a ženami vo formálnej a neformálnej starostlivosti a navrhli zaviesť „európsky štatút opatrovateľov“. Informuje o tom spravodajca TASR.
Správa, ktorú podporilo 263 poslancov, 83 bolo proti a 154 sa zdržalo hlasovania, zdôrazňuje, že prístup k starostlivosti je základným právom. Poslanci v nej vyzvali krajiny EÚ, aby riešili rodovú nerovnosť vo všetkých formách starostlivosti.
Poslanci upozornili, že „spoločnosť starostlivosti“ je taká, ktorá uprednostňuje domáce a komunitné služby, medzigeneračnú solidaritu a nezávislý život. Vzhľadom na demografické trendy si tieto služby vyžadujú udržateľné financovanie a prístup zameraný na jednotlivca a založený na právach.
EP preto požaduje zaviesť „európsky štatút opatrovateľov“ s cieľom uznať opatrovateľskú prácu a stanoviť minimálne normy v celej EÚ. Poslanci chcú zabezpečiť, aby neformálni opatrovatelia boli uznaní v dôchodkových systémoch a systémoch sociálneho zabezpečenia.
Opatrovateľské povinnosti by podľa poslancov nemali neúmerne prináležať ženám. Rodová rovnosť pri poskytovaní starostlivosti si vyžaduje rozdelenie povinností, dostupné služby starostlivosti, rovnakú odmenu, rodičovskú dovolenku a pružné formy organizácie práce. EP vyzval na informačné kampane s cieľom povzbudiť mužov, aby prevzali rovnaký podiel starostlivosti, posilnili účasť žien na trhu práce a ktoré by spochybňovali tradičné rodové stereotypy.
Opatrovateľskú prácu vykonávajú pracovníci z EÚ aj z krajín mimo Únie, poslanci preto zdôraznili potrebu uprednostniť domáci nábor a prispôsobiť riadenie migrácie potrebám trhu práce. Prijímanie pracovníkov z tretích krajín sa musí uskutočňovať cez legálne migračné kanály v kombinácii s investíciami do ich odbornej prípravy a integrácie. Europoslanci dôrazne odsúdili všetky formy nelegálnej práce, vykorisťovania a neistého zamestnania.
Zákonodarcovia privítali oznámenie Európskej komisie, že v roku 2027 predloží Európsku dohodu o starostlivosti. Požadujú v nej osobitné opatrenia na pomoc pri odstraňovaní rodových rozdielov v starostlivosti a podporu formálnych a neformálnych opatrovateľov so zameraním na zamestnanosť a odbornú prípravu vrátane digitálnych zručností, sociálnej ochrany, starostlivosti o deti a psychosociálnej podpory. Eurokomisia začiatkom marca tohto roku predstavila stratégiu rodovej rovnosti.
EP upozornil, že práca súvisiaca s poskytovaním starostlivosti je často neviditeľná a vykonávajú ju prevažne ženy. Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť trávi 56 % žien s deťmi mladšími ako 12 rokov aspoň päť hodín denne starostlivosťou o deti v porovnaní s 26 % mužov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
