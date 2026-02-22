< sekcia Ekonomika
EP zrejme pozastaví schvaľovanie dohody s USA pre chaos okolo ciel
Obrat v EP prichádza po tom, ako Najvyšší súd USA zrušil Trumpovo využitie zákona o núdzových právomociach na uvalenie takzvaných recipročných ciel po celom svete.
Autor TASR
Brusel 22. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) zrejme pozastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA. Dôvodom je chaos okolo ciel prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Šéf obchodného výboru EP Bernd Lange oznámil, že na pondelkovom (23. 2.) mimoriadnom zasadnutí navrhne zmraziť ratifikačný proces, kým EÚ komplexne neposúdi dôsledky verdiktu Najvyššieho súdu USA a nedostane od americkej administratívy jasné informácie o jej obchodnej politike.
„Čistý colný chaos zo strany vlády USA,“ napísal Lange v nedeľu na sociálnej sieti. „Nedáva to už žiadny zmysel, len nezodpovedané otázky a rastúcu neistotu pre EÚ a ďalších obchodných partnerov USA.“
Obrat v EP prichádza po tom, ako Najvyšší súd USA zrušil Trumpovo využitie zákona o núdzových právomociach na uvalenie takzvaných recipročných ciel po celom svete. Výbor už raz proces schvaľovania pozastavil, keď Trump pohrozil anexiou Grónska.
Dohoda, ktorú minulý rok v lete uzavreli Trump a šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, počíta s clom vo výške 15 % na väčšinu exportu EÚ do USA, zatiaľ čo clá na americký tovar smerujúci do Únie by boli zrušené. USA by zároveň ponechali clo vo výške 50 % na dovoz európskej ocele a hliníka.
EÚ pristúpila na nerovnovážnu dohodu v snahe vyhnúť sa otvorenej obchodnej vojne a zachovať si bezpečnostnú podporu Spojených štátov, najmä v súvislosti s Ukrajinou. EP plánoval ratifikáciu v marci.
Po piatkovom (20. 2.) verdikte Najvyššieho súdu Trump oznámil zavedenie globálneho cla vo výške 10 %, ktoré má nahradiť zrušené opatrenia. V sobotu (21. 2.) dodal, že sadzbu zvýši na 15 %, čo ešte viac prehĺbilo neistotu okolo obchodnej politiky USA.
Právnym základom nového cla má byť odsek 122 zákona o obchode z roku 1974, ktorý umožňuje prezidentovi uvaliť clá na 150 dní bez súhlasu Kongresu.
Lange uviedol, že zavedenie globálneho cla by zrejme bolo v rozpore s obchodnou dohodou. „Pred ďalšími krokmi potrebujeme jasnosť a právnu istotu.“
