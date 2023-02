EP:EÚ musí zostať svetovým lídrom v oblasti technológií čistej energie

Brusel/Štrasburg 16. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijatom uznesení zdôraznili, že EÚ musí zostať lídrom v oblasti technológií čistej energie, zlepšovať svoju priemyselnú základňu a vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta a hospodársky rast, aby dosiahla ciele Európskej zelenej dohody.



V uznesení, ktoré podporilo 310 poslancov, 155 bolo proti a 100 sa zdržalo hlasovania, a ktoré je reakciou na Priemyselný plán zelenej dohody pre nulové emisie, zákonodarcovia vyzvali Európsku komisiu, aby pracovala na plánoch na prerozdelenie, premiestnenie a návrat priemyselných odvetví do Európy.



Poslanci zdôraznili význam posilnenia výrobnej sily EÚ v oblasti strategických technológií, ako je solárna a veterná energia, tepelné čerpadlá a batérie. A preto požadujú rozšírenie a zlepšenie komercializácie strategických technológií na preklenutie priepasti medzi inováciami a trhovým nasadením.



Podľa europoslancov sú potrebné aj rýchle a predvídateľné povoľovacie postupy na spustenie nových projektov na čo najrýchlejšie nasadenie obnoviteľných zdrojov energie.



Celkovým cieľom politiky EÚ však musí byť zabezpečenie vedúceho postavenia Európy v technológiách čistej energie, zlepšenie existujúcej priemyselnej základne a pomoc pri jej transformácii s cieľom vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta a hospodársky rast. Na dosiahnutie tohto cieľa musí EÚ podľa poslancov prijať opatrenia na urýchlenie výrobných kapacít pre cenovo dostupnú, bezpečnú a čistú energiu určenú na využitie v priemysle a na zvýšenie úspor energie a energetickej účinnosti.



Poslanci zdôraznili význam bezpečného prístupu ku kritickým surovinám pre dosiahnutie ekologickej a digitálnej transformácie EÚ.



EP trvá na tom, že cieľom budúceho Európskeho fondu suverenity by malo byť zabrániť fragmentácii spôsobenej nekoordinovanými vnútroštátnymi systémami štátnej pomoci a zabezpečiť účinnú reakciu na krízu. Fond by mal posilniť strategickú autonómiu EÚ a zelenú a digitálnu transformáciu, mal by byť súčasťou sedemročného rozpočtu EÚ a mobilizovať súkromné investície.



Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci by sa podľa uznesenia EP mali zjednodušiť, ale mali by byť cielené, dočasné, primerané a v súlade s politikou EÚ. Poslanci dali najavo, že sú proti pokusom o zvýšenie pružnosti pravidiel štátnej pomoci bez toho, aby bolo poskytnuté európske riešenie pre všetky členské štáty vrátane tých, ktoré nemajú veľké fiškálne kapacity na financovanie rozsiahlej štátnej pomoci.



Poslanci chcú, aby eurokomisia zaujala dôraznejší postoj k riešeniu neférovej globálnej hospodárskej súťaže spôsobenej neoprávnenou štátnou pomocou. Vyjadrili znepokojenie nad ustanoveniami zákona USA o znižovaní inflácie, ktoré diskriminujú spoločnosti z EÚ. Komisia by mala spolupracovať so Spojenými štátmi, aby zabezpečila, že sa na Úniu budú vzťahovať výnimky stanovené v americkom zákone pre krajiny so spoluprácou vo voľnom obchode, a že európske výrobky budú mať nárok na daňové úľavy tak ako ich americké náprotivky.