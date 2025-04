EPH dosiahol vlani výsledok hospodárenia na úrovni 2,6 miliardy eur

Bratislava 10. apríla (TASR) - Energetický a priemyselný holding (EPH) dosiahol za rok 2024 EBITDA (výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov) vo výške 2,6 miliardy eur. Skupina sa vlani zamerala predovšetkým na zvýšenie svojej investičnej činnosti s cieľom zlepšenia budúcej výkonnosti. Jej úsilie zavŕšila nedávno oznámená dohoda o zvýšení podielu v Slovenských elektrárňach (SE), ktorá by mala byť sfinalizovaná v druhom štvrťroku tohto roka. Informoval o tom vo štvrtok EPH.



Celkové tržby skupiny zostali podľa jej predstaviteľov minulý rok stabilné. Vlaňajšie tržby boli na úrovni 23,3 miliardy eur v porovnaní s 24 miliardami v roku 2023, a to aj napriek významnému poklesu veľkoobchodných cien elektriny v Európe, priblížila skupina.



„Dňa 18. decembra 2024 podpísal EPH so spoločnosťou Enel Produzione zmluvu o prevode zostávajúceho 50-percentného podielu v spoločnosti Slovak Power Holding BV, ktorá je 66-percentným vlastníkom spoločnosti Slovenské elektrárne. Transakciou dôjde k zvýšeniu podielu EPH v SE na 66 % s tým, že kúpna cena už bola zaplatená v rámci prevodu pôvodného podielu v roku 2016,“ vysvetlil EPH, pre ktorý táto akvizícia predstavuje významný krok a posilňuje pozíciu skupiny v oblasti čistej energie.



Vlaňajšie investície EPH zamerané na dlhodobý rast a maximálnu efektivitu prevádzky dosiahli výšku 640 miliónov eur. Skupina zároveň pripomenula svoj cieľ odklonu od využívania uhlia, pričom do konca tohto roka plánuje obmedziť jeho využívanie na minimum. Do roku 2030 by mal EPH využívanie uhlia definitívne ukončiť.