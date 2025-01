EPH miliardára D. Křetínského sa pripája k záujemcom o nemecký Uniper

Berlín/Praha 20. januára (TASR) - Český miliardár Daniel Křetínský patrí medzi potenciálnych záujemcov, ktorých Berlín oslovil v súvislosti s kúpou nemeckého štátneho podniku Uniper. Uviedli to traja ľudia oboznámení so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecký dovozca plynu takmer skrachoval po tom, ako mu ruský Gazprom v roku 2022 najskôr prerušil a neskôr úplne zastavil dodávky plynu. To prinútilo nemeckú spoločnosť nakupovať náhradné objemy za vysoké ceny na spotovom trhu. Uniper tak pre vysoké ceny energií čelil bankrotu. Nemecká vláda sa rozhodla zasiahnuť, aby zachránila spoločnosť, keďže mala obavy, že jej kolaps by mohol ohroziť dodávky plynu a spôsobiť zmätok v najväčšej európskej ekonomike. Vláda preto Uniper v roku 2022 zoštátnila.



Berlín v súčasnosti skúma predaj svojho podielu v spoločnosti vo výške 99,12 %. Zvažuje medzi možnosťami od čiastočného až po úplný predaj svojho podielu, uviedli zdroje.



Cena za predaj Uniperu sa v súčasnosti odhaduje na 19 miliárd eur, no pravdepodobne bude odpredaný so zľavou. Napriek tomu by sa jeho predaj mohol v roku 2025 stať jedným z najväčších obchodov v Európe.



Česká energetická holdingová spoločnosť EPH, ktorej väčšinovým vlastníkom je Křetínského investičná spoločnosť EPCG, je "súčasťou procesu", uviedol jeden zo zdrojov, ktorý nechcel byť identifikovaný, pretože rozhovory sú dôverné.



EPH a Uniper odmietli správu komentovať. Nemecké ministerstvo financií sa k nej bezprostredne nevyjadrilo.