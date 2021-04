EPH vybuduje v Nemecku veterné parky s inštalovaným výkonom 300 MW

Bratislava 13. apríla (TASR) – Energetický a priemyselný holding (EPH), ktorý je spolumajiteľom Slovenských elektrární, postaví v Nemecku 50 veterných elektrární o celkovom výkone 300 megawattov (MW). Skupina EPH už podpísala prostredníctvom svojej spoločnosti EP New Energies (EPNE) s firmou GE Renewable Energy (GE) zmluvu na dodávku 50 turbín, každej s inštalovaným výkonom šesť megawattov, informoval o tom v utorok šéf komunikácie EPH Daniel Častvaj.



Projekt je súčasťou transformačného procesu pôvodnej konvenčnej energetiky na obnoviteľné zdroje. Veterné turbíny budú ročne dodávať približne 800.000 megawatthodín (MWh) elektrickej energie, čo je približne spotreba 230.000 domácností. Elektrárne budú rozmiestnené vo veterných farmách, ktoré v Nemecku EPNE developuje. Patrí medzi nich napríklad aj projekt Forst-Briesnig II v Lužici, ktorý by mal po dokončení disponovať inštalovaným výkonom približne 100 MW. Samotnú výstavbu EPH po ukončení povoľovacieho procesu očakáva v roku 2023.



"Na nemeckom trhu patríme medzi prvých, ktorí sa rozhodli nasadiť veterné turbíny o výkone šesť megawattov. Tie patria k najmodernejším na trhu," uviedol výkonný riaditeľ EPNE Dominique Guillou. Uzatvorené zmluvy pokrývajú dodávku, inštaláciu a údržbu turbín. Vzhľadom na to, že sa projekty nachádzajú v bývalých povrchových ťažbových oblastiach, pri ich výstavbe sa musia vyrovnať so špecifickými požiadavkami.



Skupina EPH v súčasnosti prevádzkuje priamo, alebo prostredníctvo dcérskych spoločností obnoviteľné zdroje s inštalovaným výkonom približne 1500 MW a takmer 1000 MW kapacít pre skladovanie energie.