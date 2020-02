EXPERTI: Epidémia koronavírusu ovplyvní čínsku aj svetovú ekonomiku

Bratislava 7. februára (TASR) - Epidémia koronavírusu sa prejaví nielen na vývoji čínskej, ale aj globálnej ekonomiky. Je to z dôvodu vysokej integrácie čínskeho hospodárstva do dodávateľských reťazcov všade vo svete. Reálny efekt sa ukáže až časom, no už teraz je podľa expertov spoločnosti Euler Hermes možné povedať, že vplyv rozšírenia nového typu vírusu na čínske hospodárstvo a zvyšok sveta nie je zanedbateľný.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 30. januára rozhodla, že epidémia koronavírusu predstavuje stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Vypuknutie choroby bolo zaznamenané v Číne v decembri 2019 a od polovice januára 2020 je predmetom intenzívnej pozornosti verejnosti. V tejto fáze sa podarilo dôležitými ochrannými opatreniami, ktoré prijali čínske orgány, obmedziť epidémiu najmä na domácej úrovni (asi 98,5 % potvrdených prípadov zostalo v Číne).



No ekonomické dosahy sa šíria a budú sa šíriť ďalej. "Vysoký stupeň integrácie čínskeho hospodárstva do globálnych dodávateľských reťazcov znamená, že táto epidémia bude mať pravdepodobne širší dosah aj mimo krajiny," uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.



Textilný, počítačový a elektrotechnický sektor sú podľa neho obzvlášť vystavené novej situácii v najľudnatejšej krajine sveta, keďže pridaná hodnota Číny v týchto odvetviach predstavuje 19 % a na svetovej výrobe má 17-percentný podiel. Najviac závislé od Číny sú krajiny ako Taiwan (5 % miestnej výroby využíva čínske vstupy), Južná Kórea (4 %), Holandsko (3 %), Maďarsko (3 %) a Indonézia (3 %).



Akciové trhy na epidémiu reagovali silno, pripomínajú odborníci Euler Hermes. Indexy MSCI World, APAC a index Číny klesli o 1,8 %, 4,7 % a o 8,5 % od 20. januára. Sektorové zložky indexu MSCI World sa rozkývali najmä pri leteckých spoločnostiach, výrobcoch textilu a luxusného tovaru, ďalej klesajú aj hotely, reštaurácie a voľnočasové aktivity.



"Konečný ekonomický dosah bude závisieť od závažnosti a trvania epidémie, ktoré je v tejto fáze ťažké predvídať. Bezprecedentné opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, ktoré prijali čínske orgány, môžu spôsobiť, že vplyv na hospodárstvo môže byť väčší, ako sme pôvodne predpokladali. Na strane dopytu aj na strane ponuky je tlak. Epidémia a faktor strachu, ktorý s ňou súvisí, budú mať vplyv na výdavky spotrebiteľov a predĺžené čínske novoročné sviatky oneskoria výrobu," poznamenáva Mucina.