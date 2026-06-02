< sekcia Ekonomika
EPPO:Legislatíva SR o dotáciách v poľnohospodárstve škodí financiám EÚ
Európska prokuratúra na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka v SR.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 2. júna (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) v utorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska komisia (EK) bola EPPO upozornená na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
V správe sa uvádza, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová v pondelok (1. 6.) adresovala list Európskej komisii v súlade s odôvodneniami 9, 16 a 17 nariadenia EÚ z roku 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Európskej únie (nariadenie o podmienenosti). List je podľa správy EPPO odôvodnený aj podľa článku 14 dohody o spôsoboch spolupráce medzi EK a EPPO.
Dokument zaslaný exekutíve EÚ upozorňuje na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku.
Podľa oznámenia EPPO hlavná európska prokurátorka na základe dôkladnej analýzy novej slovenskej legislatívy dospela k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré „podstatne znižujú účinnú ochranu finančných záujmov EÚ“, ako aj národných finančných záujmov.
V konkrétnej rovine uvedené legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné administratívne opatrenia počas trestného konania, v období medzi obžalobou a konečným odsúdením. V dôsledku toho bola výrazne obmedzená schopnosť zodpovedných orgánov pozastaviť agrodotácie (platby) príjemcom obvineným z trestného činu.
Generálna európska prokurátorka informovala EK, že tieto legislatívne zmeny majú negatívny vplyv na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.
EPPO je nezávislá prokuratúra EÚ so sídlom v Luxemburgu. Je zodpovedná za vyšetrovanie, stíhanie a podávanie obžaloby o trestných činoch proti finančným záujmom EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
V správe sa uvádza, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová v pondelok (1. 6.) adresovala list Európskej komisii v súlade s odôvodneniami 9, 16 a 17 nariadenia EÚ z roku 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Európskej únie (nariadenie o podmienenosti). List je podľa správy EPPO odôvodnený aj podľa článku 14 dohody o spôsoboch spolupráce medzi EK a EPPO.
Dokument zaslaný exekutíve EÚ upozorňuje na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku.
Podľa oznámenia EPPO hlavná európska prokurátorka na základe dôkladnej analýzy novej slovenskej legislatívy dospela k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré „podstatne znižujú účinnú ochranu finančných záujmov EÚ“, ako aj národných finančných záujmov.
V konkrétnej rovine uvedené legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné administratívne opatrenia počas trestného konania, v období medzi obžalobou a konečným odsúdením. V dôsledku toho bola výrazne obmedzená schopnosť zodpovedných orgánov pozastaviť agrodotácie (platby) príjemcom obvineným z trestného činu.
Generálna európska prokurátorka informovala EK, že tieto legislatívne zmeny majú negatívny vplyv na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.
EPPO je nezávislá prokuratúra EÚ so sídlom v Luxemburgu. Je zodpovedná za vyšetrovanie, stíhanie a podávanie obžaloby o trestných činoch proti finančným záujmom EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)