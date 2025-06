Equinor a partneri investujú do nórskeho ložiska ropy 1,8 mld. eur

Oslo 26. júna (TASR) - Nórsky energetický koncern Equinor a jeho partneri investujú do rozvoja ložiska ropy a plynu Fram South v prepočte takmer 1,8 miliardy eur. Podľa zástupcov nórskej firmy to prispeje k posilneniu energetickej bezpečnosti Európy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť Equinor a jej partneri Vaar Energi a Inpex Idemitsu Norge vo štvrtok oznámili, že do ložiska Fram South investujú viac než 21 miliárd nórskych korún (1,78 miliardy eur). S ťažbou plánujú začať koncom roka 2029.



Podľa viceprezidenta Equinoru zodpovedného za projekty, prieskum a obstarávanie Geira Tungesvika „ložisko Fram South prispeje k bezpečnosti energetických dodávok do Európy“. Projekt bude dodávať ropu a plyn prostredníctvom plošiny Troll C v Severnom mori.



Equinor kontroluje v ložisku Fram South 45-percentný podiel. Ďalších 40 % kontroluje firma Vaar Energi a spoločnosť Inpex Idemitsu Norge zvyšných 15 %.



(1 EUR = 11,782 NOK)