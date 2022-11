Equinor a partneri investujú vyše 1 mld. do ložiska plynu pre Európu

Oslo 22. novembra (TASR) - Nórsky energetický koncern Equinor spolu s ďalšími energofirmami investuje viac než 1 miliardu eur do nového ložiska zemného plynu v Nórsku, ktoré bude surovinou zásobovať Britániu a kontinentálnu Európu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Equinor uviedol, že spolu s európskymi partnermi investuje do nového ložiska plynu Irpa približne 14,8 miliardy nórskych korún (1,41 miliardy eur). Ložisko, ktoré sa nachádza v Nórskom mori v hĺbke približne 1350 metrov, obsahuje zhruba 20 miliárd kubických metrov (m3) vyťažiteľných rezerv plynu. To predstavuje spotrebu plynu takmer 2,4 milióna britských domácností počas siedmich rokov, dodal Equinor.



Nórska firma kontroluje v projekte 51-percentný podiel. Ďalších 20 % v projekte vlastní druhá nórska spoločnosť Petoro, 19 % nemecký Wintershall DEA a 10 % britská firma Shell. Ťažba by sa mala začať koncom roka 2026, pričom s využívaním ložiska sa počíta do roku 2039.



(1 EUR = 10,4898 NOK)