Equinor: Európa asi nedosiahne 80 % naplnenosť zásobníkov pred zimou
Autor TASR
Oslo 6. mája (TASR) - Európe sa podľa všetkého nepodarí pred začatím nasledujúcej vykurovacej sezóny splniť cieľ v oblasti naplnenosti zásobníkov plynu. Ten stanovuje, že štáty by mali mať zásobníky naplnené aspoň na 80 %. Povedal to v stredu finančný riaditeľ nórskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Equinor Torgrim Reitan, pričom ako dôvod uviedol nižšiu než očakávanú terajšiu naplnenosť zásobníkov a nevýhodnú situáciu v súvislosti s cenami suroviny. Informovala o tom agentúra Reuters.
Zásobníky plynu v Európe sú momentálne naplnené v priemere na 30 %. To je o šesť percentuálnych bodov menej, než je sezónna norma, uviedol Reitan. Avšak situácia pri cenách plynu, keď cena pre bližšie kontrakty je vyššia než na zimné obdobie, nie je práve stimulom na zvýšený nákup suroviny v tomto období. „Takže si myslíme, že zásobníky sa s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí naplniť pred nástupom zimy na stanovených 80 % ich kapacity,“ povedal Reitan, podľa ktorého tak európsky trh s plynom bude zraniteľný voči výkyvom počasia či prevádzkovým problémom.
Situáciu na trhu s plynom v Európe najnovšie skomplikovala vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala koncom februára po útoku USA a Izraela na Irán. Vojna zredukovala exportnú kapacitu Kataru pri skvapalnenom zemnom plyne (LNG) o takmer pätinu a podľa expertov bude trvať aj päť rokov, než sa poškodené zariadenia podarí opraviť a produkciu dostať do pôvodného stavu.
„Momentálne preto neočakávame do konca tohto desaťročia taký prebytok na trhu s LNG, ako sme očakávali ešte pred pol rokom,“ dodal Reitan. Zároveň upozornil, že zatiaľ čo trh s ropou by sa mohol po opätovnom otvorení Hormuzského prielivu vrátiť do normálu zhruba do pol roka, v prípade trhu s plynom to bude trvať omnoho dlhšie.
