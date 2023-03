Equinor kupuje od Suncoru jeho ropný a plynárenský biznis v Británii

Oslo 3. marca (TASR) - Nórsky ropný koncern Equinor prevezme od kanadskej spoločnosti Suncor Energy jej aktíva v ťažbe ropy a plynu v Británii. Nórska firma tak získa podiel v niektorých významných ropných ložiskách v Severnom mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Equinor uviedol, že dohoda v celkovej hodnote 850 miliónov USD (801,51 milióna eur), zahrnuje takmer 30-percentný podiel v ropnom ložisku Buzzard a ďalších 40 % v ropno-plynárenskom projekte Rosebank. Navyše, firma prevezme aj zamestnancov Suncoru v Británii, ktorí na projektoch pracujú.



Equinor bol aj pred kontraktom s kanadskou firmou prevádzkovateľom pripravovaného projektu Rosebank, čo je projekt ťažby ropy a plynu v Severnom mori, zhruba 130 kilometrov severozápadne od Shetlandských ostrovov a jeden z najväčších projektov v tejto lokalite. Kontrakt zdvojnásobí podiel nórskej firmy v tomto projekte na 80 %.



Očakáva sa, že Equinor a jeho partner v projekte, firma Ithaca Energy, urobia konečné investičné rozhodnutie týkajúce sa Rosebanku počas tohto roka, ktoré by mohlo zahrnovať záväzok v hodnote zhruba 4,3 miliardy libier (4,84 miliardy eur). Ithaca Energy kótovaná na burze v Londýne kontroluje v projekte zvyšný 20-percentný podiel.



"Transakcia je v súlade so stratégiou Equinoru optimalizovať ropné a plynárenské portfólio a zvýšiť aktivity na kľúčových trhoch," povedal Philippe Mathieu, šéf divízie nórskej firmy pre medzinárodný prieskum a ťažbu. V súvislosti s kontraktom Equinor dodal, že dohoda so Suncorom zvýši jeho produkciu v tomto roku v priemere o 15.000 barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov).



(1 EUR = 1,0605 USD, 1 EUR = 0,88785 GBP)