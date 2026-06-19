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Equinor s partnermi investuje do zvýšenia ťažby plynu v Severnom mori

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prevádzkovateľom projektu je Equinor s 30,55-percentným podielom.

Autor TASR
Oslo 19. júna (TASR) - Nórska energetická spoločnosť Equinor spolu s partnerskými firmami chystá investíciu v objeme viac ako 4 miliardy nórskych korún (360,2 milióna eur) do nového projektu ťažby plynu z ložiska Troll v Severnom mori. Partnerskými firmami v projekte TWIN sú spoločnosti Petoro, Shell, TotalEnergies a ConocoPhillips. Equinor to oznámil v piatok. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Prevádzkovateľom projektu je Equinor s 30,55-percentným podielom. Nórska štátna energetická spoločnosť Petoro v ňom vlastní 55,93 %, Shell 8,19 %, TotalEnergies 3,69 % a ConocoPhillips 1,64 %. Od projektu TWIN sa očakáva približne 11 miliárd kubických metrov plynu. Pole Troll obsahuje približne 40 % celkových zásob plynu na nórskom kontinentálnom šelfe, pričom plyn z tohto ložiska pokrýva približne 10 % európskych potrieb plynu.

„Máme ambíciu začať s produkciou už v roku 2028. Zjednodušením, zvýšením štandardizácie a opätovným použitím existujúcej infraštruktúry a zariadení znižujeme náklady a umožňujeme rýchlejšiu produkciu,“ povedal viceprezident pre projekty vo firme Equinor Gunnar Nakken.

(1 EUR = 11,105 NOK)
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