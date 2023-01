Equinor: Účty za plyn sa na predcovidovú úroveň pravdepodobne nevrátia

Londýn 16. januára (TASR) - Účty za plyn a elektrickú energiu sa na úroveň spred nástupu pandémie nového koronavírusu s veľkou pravdepodobnosťou už nevrátia. Povedal to v pondelok šéf nórskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Equinor Anders Opedal. TASR o tom informuje na základe správy portálu BBC.



Opedal v rozhovore pre BBC uviedol, že s návratom účtov na predcovidovú úroveň nepočíta, keďže nemalé finančné prostriedky budú musieť firmy investovať do odklonu od fosílnych palív k ekologickejším zdrojom energie. Šéf Equinoru to pre britskú spoločnosť povedal krátko pred svojím odchodom do švajčiarskeho Davosu, kde sa od pondelka do piatka (20. 1.) koná výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Tohtoročnou hlavnou témou WEF je "kooperácia v roztrieštenom svete".



Veľkoobchodné ceny plynu v Európe, ktoré vyskočili po invázii Ruska na Ukrajinu na rekordné úrovne, postupne klesali a v pondelok dosiahli najnižšiu úroveň za 16 mesiacov. Dôvodom je naplnenie zásobníkov v Číne, čo zvyšuje šance na vyššie dodávky LNG do Európy. Navyše, Európa ťaží aj z nečakane teplej zimy. Napriek tomu však účty za energie pre domácnosti a firmy zostávajú vysoké.



Opedal v tejto súvislosti povedal, že pochybuje o návrate účtov za plyn a elektrickú energiu na úroveň spred nástupu COVID-19 na začiatku roka 2020, keď napríklad bežná britská domácnosť platila ročne zhruba 1300 libier (1464,66 eura). V súčasnosti je to približne 2500 libier ročne, pričom táto suma zahrnuje aj pomoc od štátu.



Ako dodal, Európa začala prepracovávať svoj energetický systém, najmä po tom, ako došlo k výpadkom dodávok plynu z Ruska. Podľa neho bude potrebné výrazne investovať do obnoviteľných zdrojov, napríklad do väčšieho využitia vodíka.



"To si vyžiada veľké investície a tieto investície bude potrebné zafinancovať, takže predpokladám, že účty za energie budú pravdepodobne o niečo vyššie než v minulosti, aj keď nie také vysoké a plné výkyvov, ako zaznamenávame v súčasnosti," povedal šéf Equinoru. Dodal, že je potrebné začať považovať energiu za niečo, čoho nemáme dostatok. "Myslím si, že v minulosti sme mali veľa lacnej energie a pravdepodobne sme ňou aj dosť plytvali. Teraz preto musíme začať správne investovať a zároveň v čo najväčšej miere šetriť," doplnil Opedal.



(1 EUR = 0,88758 GBP)