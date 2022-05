ERA: Je otázne, či Slovensko vyrobí aspoň toľko vozidiel ako vlani

Bratislava 14. mája (TASR) - Výroba automobilov patrí k najviac postihnutým odvetviam ekonomiky. Po problémoch spôsobených pandémiou nového koronavírusu sa automobilky museli vyrovnávať aj s nedostatkom polovodičov, neskôr aj s nedostatkom ďalších komponentov a materiálov. V tomto roku sa pridali problémy spôsobené vojenským konfliktom na Ukrajine a nepoľavuje ani tlak EÚ na znižovanie emisií. Nie je preto isté, či sa slovenským automobilkám podarí vyrobiť aspoň toľko vozidiel ako vlani, upozornila nadnárodná spoločnosť Expense Reduction Analysts (ERA).



"Na základe analýzy výsledkov a údajov za roky 2019 až 2021 musíme skonštatovať, že hádam nebolo iné odvetvie priemyslu v SR, no rovnako aj v Európskej únii, západnej Európy či celosvetovo, ktoré by sústredilo všetky dopady globálnej krízy v ekonomike," upozornil senior konzultant ERA Juraj Janči. "Momentálne sme v štádiu zhodnotenia očakávaní a bude otázne, či Slovensko vyrobí aspoň toľko vozidiel, čo v roku 2021," dodal. Na Slovensku sa vlani vyrobilo viac ako milión automobilov.



Problémy s úzkymi hrdlami dodávateľských reťazcov, nedostatkom súčiastok, rast cien vstupných materiálov, ale aj oklieštený odbyt spôsobený vojenským konfliktom na Ukrajine, sa pretavili do veľmi spomaleného a okliešteného procesu výroby automobilov aj na Slovensku. Viedlo to k pozastaveniu dodávok niektorých typov značiek automobilov, prípadne celkovo spomaleniu dodávok.



"Často nie je problém vyrobiť samotné telo vozidla spolu s motorom a kolesami, ale je problém s finalizáciou elektroniky áut, ich infotaimentu a podobne," konštatuje Janči s tým, že pri výrobných závodoch sa tak začali hromadiť flotily vozidiel čakajúce na podstatný diel v rámci elektroniky alebo kabeláže vozidla.



Na Slovensku sú aj automobilky, ktoré nepociťujú krízu výpadku výrobných komponentov a ostatné dosahy až tak intenzívne. Sú nimi podľa Jančiho napríklad kórejský výrobca Hyundai/Kia, ktorý si zaobstaral čipy v predstihu, či francúzska automobilka Stellantis, ktorá v závode pri Trnave vyrába populárne modely Citröen C3 a Peugeot 208. Budúcnosť je však podľa odborníka neistá u všetkých rovnako. "Nedá sa odhadnúť dĺžka výpadku dodávky polovodičov a iných elektronických súčiastok, ani rastúci tlak na ekologizáciu vozidlového parku a rast cien vstupov," konštatuje Janči.



Vzhľadom na neistý vývoj do budúcna, nárast cien pohonných látok a otázky ohľadom výhodnosti elektromobility, však ide podľa odborníka pre automobilky o priveľa nejasných premenných, ktoré sťažujú predikcie. "Otázny je aj dopyt kupujúcich, dokedy sa "uspokoja" s neurčitými dodacími termínmi, resp. s rušením modelov, ktoré automobilky postupne sťahujú z trhu a neplánujú už vyrábať. Pri jeho poklese alebo pozastavení to bude znamenať pre niektoré automobilky veľkú ranu, z ktorej sa nemusia spamätať," dodal Janči.