Éra lacných leteniek sa podľa šéfa Ryanairu nekončí

Dublin 10. apríla (TASR) - Éra lacných leteniek sa nekončí. Vyhlásil to generálny riaditeľ írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary pre reláciu The Business írskej rozhlasovej stanice RTÉ.



„Pri všetkých tých rečiach o zdaňovaní leteckej dopravy a ukončení leteckej dopravy potrebuje írsky cestovný ruch, priemysel aj poľnohospodárstvo nízkonákladovú leteckú dopravu do a z Európskej únie,“ povedal. "Všetky indície, ktoré máme, sú, že ľudia budú naďalej cestovať, najmä Ryanairom, pretože je cenovo dostupný," skonštatoval.



Podľa neho pre ľudí, ktorí žijú na ostrove, ako je Írsko, je ťažké zmeniť postoj k leteckej doprave, keďže na rozdiel od ľudí v krajinách na kontinente nemajú toľko alternatív, ak chcú cestovať. Ale zároveň aj letecká doprava sa musí posunúť vpred, aby bola udržateľnejšia a menej škodlivá pre životné prostredie.



"Náš cestovný ruch závisí od ľudí, ktorí sem prilietajú, ale ako priemysel musíme byť udržateľnejší," poznamenal.



Uviedol pritom, že Ryanair kupuje nové lietadlá, ktoré spaľujú o 16 % menej paliva.



Vyhlásil tiež, že ľudia sa vracajú späť k lietaniu na rovnakých úrovniach ako pred pandémiou ochorenia COVID-19. Ryanair v marci 2022 prvýkrát prepravil viac cestujúcich ako pred dvomi rokmi, a to celkovo 11,2 milióna ľudí, v porovnaní s 10,9 milióna v marci 2020, keď sa začala pandémia.



„Ľudia sú zavretí už dva roky a je tam obrovský hlad po cestovaní a rekreácii. Zaznamenali sme veľký nárast rodinných ciest na európske pláže počas veľkonočných prázdnin," povedal.



TASR správu prevzala z RTÉ.